Abogados de Raphy Pina piden su libertad a unas horas de su sentencia: “tiene mucho que ofrecer”

El empresario Raphy Pina enfrentó este día a la justicia de Estados Unidos por el delito de posesión ilegal de armas, en lo que las redes sociales declaran como uno de los casos más impactantes en los últimos meses.

De acuerdo con información difundida por diarios locales, los abogados del puertorriqueño pidieron al juez Francisco Besosa, que se le fuera otorgada la libertad condicional en un último intento de reducir su estancia en la cárcel.

Los abogados del empresario buscaban evitar una sentencia que prive de la libertad a Pina, pues “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”.

La petición fue realizada desde el pasado 19 de mayo, afirmando que continuará “sirviendo a su comunidad” y “criando a sus hijos”.

A pesar de los esfuerzos de los litigantes, Raphy Pina fue sentenciado a 41 meses prisión y 3 años de libertad condicional, la cual deberá cumplir una vez salga de prisión. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Pina se despidió de sus seguidores en redes sociales con una emotiva fotografía en la que tiene pintado el símbolo de Superman en una de sus mejillas, agradeciendo por las oraciones y asegurando volver pronto. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

