Natti Natasha borró todas las fotos con Raphy Pina de su Instagram

Los fanáticos de la reguetonera dominicana Natti Natasha andan con el corazón pendiendo de un hilo y preguntándose: “¿Qué pasó?”. Resulta que la intérprete de “Sin Pijama” borró todas las fotos que tenía con Raphy Pina, su pareja y padre de su hija, de su cuenta de Instagram.

De inmediato, se encendieron todas las alarmas y muchos seguidores se cuestionan si se trata de una posible separación de la pareja. Por otro lado, Raphy Pina fue declarado culpable en un juicio donde lo acusaron de posesión ilegal de armas de fuego. Así que no se sabe si estas dos razones tengan algo que ver con la decisión. Lo cierto es que Natti Natasha borró todas las fotos que tiene junto a su también mánager Raphy Pina de la cuenta de Instagram de la cantante. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Sin embargo, en la cuenta de Raphy Pina todo sigue igual. También es cierto que después de dedicarse varios meses a la hermosa Vida Isabell, Natti Natasha ha decidido volver con todo y anda en promoción de su nuevo tema “Wow BB“. Por lo que la decisión de tener contenido solo sobre su carrera pueda deberse a una estrategia de marketing por parte del equipo de la cantante. Sin embargo eso no es lo que piensan sus fans. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

También hay que recordar que Raphy Pina y Natti Natasha tiene un reality en “Everybody Loves Natti“, donde muestran parte de su vida cotidiana. Así que los fans aún pueden seguirlos por el show o por la cuenta de él y hasta la de la propia Vida Isabelle. Hasta el cierre de esta nota, ni Natti, ni Raphy se habían pronunciado al respecto. Por ahora, les dejamos el nuevo videoclip de la dominicana junto a Chimbala y El Alfa, que cuenta con tantas reproducciones en Youtube.

