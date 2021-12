Natti Natasha criticada por la forma de sus dedos mientras presumía un sensual escotazo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante dominicana Natti Natasha ha vivido unos días intensos mientras acompañada a su pareja, Raphy Pina, a todo el proceso judicial por el que está atravesando. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que sus fanáticos no dejaran pasar desapercibido ningún detalle de la bella reguetonera. Natti Natasha subió un “real” donde hacía una broma contando con los dedos de las manos y de inmediato todos la criticaron por la forma de los mismos. Otro tanto, no dejó de alegar su escotazo.

A ciencia cierta una gran cantidad también dijo que no veían ninguna diferencia, pero otros no pararon de señalar un supuesto defecto en los dedos de las manos de Natti Natasha. “Algo feo debía tener”, “Para que vean que nadie es perfecto”, “Lo que menos le vería serían las manos aunque sus dedos si están raritos”, “A ella eso yo se lo perdono”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes sociales. En esto hay que incluir los que no dejaron de lanzarse piropos a sexy escote.

Por supuesto, Natti Natasha ha hecho caso omiso a esos comentarios y, conociendo el buen temperamento de la cantante y lo que siempre demuestra, esto seguramente le causará gracia. No hay duda alguna que Natti es de las mujeres más bellas y talentosas de la industria del entretenimiento hispano. Prueba de esto es el cuerpazo que presumió a menos de un mes de haber traído al mundo a su hermosa Vida Isabelle. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

