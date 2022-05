Natti Natasha cuenta por qué ocultó su relación con Raphy Pina tanto tiempo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dominicana Natti Natasha estuvo de invitada a Alofoke Radio Show, donde abrió su corazón y su casa para contar muchas cosas privadas como el por qué ocultó su relación con Raphy Pina tanto tiempo antes de que todos lo supieran. Al tiempo que habló un poco de la situación delicada que pasaron como familia, cuando declararon al empresario musical culpable de posesión ilegal de armas en una corte de Puerto Rico. Recordemos que fue sentenciado a 41 meses de cárcel hace una semana.

Natti Natasha fue consultada por el detalle que enamoró a la pareja de Raphy Pina. Explicó que no fue algo en específico sino que fue un trabajo que llevó y que lleva su tiempo. También contó el por qué no fue clara desde el principio y no lo hizo público. “Uno estaba comenzando. Yo super privada siempre con lo que es mi vida personal y él también… Y el propósito era el mismo, Natti Natasha…. Porque la costumbre de nuestra sociedad es decir fulana logró lo que está logrando porque tiene a un hombre al lado… Tanto él como yo queríamos que le tuvieran respeto a Natti Natasha”, amén de contar cómo fueron sus inicios cantando en muchos sitios pequeños.

Ir al minuto 6:50. Canal de Youtube de Alofoke Radio Show.

También habló del por qué se enamoró de Raphy Pina. “Ese es el tigre mío. Sabes cuando tu te enamoras pero también te gusta. No, No, No siempre me gusta.. Es el amor de mi vida. Uno trabaja junto… No cansarte de eso.. Él tiene muchas cualidades que yo siempre he estado buscando en un hombre… Raphy es un super tipo”, aseguró Natti Natasha. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

“En la redes nadie te verá completamente… Lo voy a decir hoy mismo diré que estamos juntos”, dijo riendo Natti Natasha recordando las veces que quiso dar a conocer su relación. También habló de la situación legal con Raphy Pina: “Hay que echar para adelante… El tiempo va pasando y tú vas logrando cosas en lo que el tiempo pasa…”, fue parte del mensaje que dio la dominicana de una manera muy segura y valiente. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Natti Natasha habló de también de su belleza y de cómo su buena genética heredada de su madre hace que los años no pasen por ella. Ciertamente luce espectacular. También comentó de Vida Isabelle y su etapa como madre. Dijo que su hija es justo el legado que ella quiere dejar en el mundo y fue un sueño que, después de luchar tanto por tenerla, se le cumplió. View this post on Instagram A post shared by Queen Vida👸🏻 (@queenvidaisabelle)

Aquí les dejamos uno de los últimos trabajos musicales de Natti Natasha junto a El Alfa y Chimbala, que se llama “Wow BB” y que cuenta con 33 millones de reproducciones en Youtube.

