Natti Natasha expone su torso y explota con su perreo intenso el Baja Beach Fest

La cantante dominicana Natti Natasha volvió a los escenarios después de su maternidad y lo hizo perreando al ritmo del reggaetón en la tarima del Baja Beach Fest que se llevó a cabo en Baja California durante el fin de semana. Entonando su éxito con Daddy Yankee y Wisin y Yandel “Mayor Que Usted“, Natti expuso la mitad de su torso y su bella figura con un top entrecruzado.

A pesar de no estar pasando el mejor momento de su vida por el encarcelamiento de su compañero y padre su hija, Raphy Pina, Natti Natasha está demostrando de qué está hecha ella a punta de música. Así que, haciendo lo que mejor que sabe entonó sus éxitos del género urbano y perreó diciendo presente con coraje desde el Baja Beach Fest. View this post on Instagram A post shared by Natti Natasha 🇨🇱👸🏻 (@nattinatashach) View this post on Instagram A post shared by 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒂𝒎𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒏𝒂𝒕𝒕𝒊💜 (@nattiimundo)

Después del nacimiento de Vida Isabelle, Natti Natasha se tomó un tiempo para estar con su familia en casa. Esto mientras el productor musical Raphy Pina compadecía a un juicio por posesión ilegal de armas en el cual fue declarado culpable. Al puertorriqueño se le dictó cumplir una sentencia de 41 meses. A su llegada a la cárcel fue hospitalizado de emergencia. Mientras, “La Dura” lo seguía visitando a las afueras de la cárcel en Puerto Rico. Ahora Raphy fue traslado a una prisión en los Estados Unidos donde recibe cartas de sus fans. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Natti Natasha, después de sincerarse y decir que, aunque era un momento muy complejo, lo iban a enfrentar con la mejor positividad posible. Por supuesto, el compadre de ambos, Daddy Yankee y su esposa Mireddys han estado muy presente para darle apoyo a la dominicana. Esto a pesar que el reggaetonero se encuentra en su última gira profesional. View this post on Instagram A post shared by Natti Natasha 🇨🇱👸🏻 (@nattinatashach)

Esta positividad de Natti Natasha incluye el trabajar incansablemente demostrando que ella y que Pina Records están más sólidos que nunca. Raphy Pina sigue escribiendo desde la prisión su documental, sus abogados luchando por una apelación y la cantante llevando su música por varios rincones del mundo. Aquí les dejamos el último trabajo de la dominicana que cuenta con más de 18 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Natti Natasha bate la “colita” con Tuli Acosta en TikTok mientras un juez niega fianza a Raphy Pina

Natti Natasha presume sus “boobies” en topcito y después las cubre con mensaje por Raphy Pina

Raphy Pina destapa las condiciones “deplorables” en las que vive en la cárcel

Natti Natasha cuenta por qué ocultó su relación con Raphy Pina tanto tiempo

Conoce la mansión a la que Raphy Pina se mudó pocos meses antes de ser condenado a prisión

Natti Natasha borró todas las fotos con Raphy Pina de su Instagram

Natti Natasha ‘se derrite’ con la inesperada visita de su bebé en pleno set de grabación