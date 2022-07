Natti Natasha bate la “colita” con Tuli Acosta en TikTok mientras un juez niega fianza a Raphy Pina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ya lo hemos venido diciendo, Natti Natasha está tratando de enfocarse en el trabajo y de promocionar su nuevo tema junto a Daddy Yankee y Wisin y Yandel, “Mayor Que Usted“. Para ello apareció vestida con top pequeñito y pantalones de cuero, con los que perreó de espaldas y hasta abajo presumiendo la retaguardia y batiendo la “colita” en TikTok como solo “La Dura de las Duras” sabe hacerlo. Por eso es una de las reinas del género urbano. Mientras todo esto sucedía, un juez le negaba una nueva fianza a su marido Raphy Pina. Mismo que fue trasladado hace poco de una prisión en Puerto Rico a una en Carolina del Norte.

Justo en su nuevo videoclip, Natti Natasha usa una camisa con un grito de libertad para el padre de su hija Vida Isabelle, Raphy Pina. El mismo se encuentra cumpliendo una condena de 41 meses que inició en una prisión de Puerto Rico, donde al entrar tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Pero esto no indica que la dominicana no pueda seguir adelante con todo lo que implica ser la cabeza de una casa productora como la de Pina y además promocionar y producir su música. Muy quitada de la pena y teniendo un minuto de alegría, Natti bateó la retaguardia en TikTok e hizo que sus fans botaran la baba. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Al lado de la influencer y también bailarina argentina Tuli Acosta, Natti Natasha perreó hasta el suelo moviendo la retaguardia al ritmo del último tema de la dominicana con su compadre Daddy Yankee y Wisin y Yandel, “Mayor Que Usted“. Pero lo que es noticia también y no muy buena, es que a Raphy Pina le fue negada una fianza, según dio a conocer en el programa “Lo Sé Todo”. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo (@losetodotv)

Se sabe que la defensa de Raphy Pina está buscando apelar a la demanda en la que se le encontró culpable por posesión ilegal de armas. El día que fue declarado culpable, dios unas últimas palabras y se dirigió a su casa para despedirse de su familia. Posteriormente, se entregó a las autoridades. Su equipo de abogados, así como el propio del reguetonero Daddy Yankee alegan que el empresario musical no representa un peligro para la sociedad y que hubo inconsistencias en la traducción de uno de los documentos.

Natti Natasha por su parte lo estuvo visitando todas las noches a las afueras de la cárcel en Puerto Rico. Ahora que se encuentra en los Estados Unidos no se sabe si estaría viajando con frecuencia. Lo que sí se sabe es que la reggaetonera no piensa descansar hasta ver al padre de su hija y amor de su vida libre y a su lado. Sin duda, uno de los momentos más duros por los que atraviesa la pareja.

Sigue leyendo:

Natti Natasha presume sus “boobies” en topcito y después las cubre con mensaje por Raphy Pina

Natti Natasha cuenta por qué ocultó su relación con Raphy Pina tanto tiempo

Raphy Pina en imágenes camina esposado hacia una cárcel en Puerto Rico: “Voy camino a entregarme”

Raphy Pina da sus primeras palabras después de la sentencia y antes de entregarse a las autoridades

Natti Natasha borró todas las fotos con Raphy Pina de su Instagram