Natti Natasha rompió el silencio sobre Don Omar en medio de su pleito con Raphy Pina

Natti Natasha es una de las mujeres más influyentes dentro del género del reggaetón; sin embargo, estar en la cima le costó mucho esfuerzo y obstáculos que hoy están en el pasado. No obstante, la dominicana recuerda con cariño a aquellos exponentes de la música urbana que le tendieron la mano, tal y como lo hizo Don Omar, con quien su esposo Raphy Pina se enfrascó en una pelea mediática. ¿Qué opina la famosa al respecto? Aquí te lo contamos.

Durante estos últimos días, la intérprete de temas como “Sin Pijama” y “Runaway” ha gozado de su estancia por territorio argentino e incluso otorgado una que otra entrevista. De hecho, fue durante su participación en el programa de streaming “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, que la artista se sinceró sobre su comienzo en la industria musical.

Natti Natasha no tuvo problema en nombrar a uno de sus mentores dentro de la música, Don Omar. De acuerdo con la dominicana, el jugó un rol muy importante dentro de su desarrollo como artista.

“Fue el primer artista que creyó en Natti Natasha siendo una mujer y fue quien me dio una oportunidad“, aseveró en una posición contraria a lo declarado recientemente por su aún esposo, Raphy Pina.

Y es que no podemos olvidar que hace unos días, el empresario recurrió a su cuenta de Instagram para “exponer” a Don Omar por presuntamente idear un complot en su contra y la de Daddy Yankee.

“De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de ‘bocón’. Y como dices que me conoces, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que, como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento ‘perfecto’, para con malas intenciones distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee”, escribió.

Natti Natasha habla sobre lo difícil que fue forjarse un nombre en la industria musical

Según la famosa, el camino hacia la cima del éxito estuvo lleno de obstáculos emocionales y hasta económicos: “Es muy importante estar dispuesta a hacer las cosas y a trabajar aunque no te paguen. Cantaba para pagarme lo que me iba a poner”, añadió.

No obstante, esto no la desanimó y la impulsó a hacerse conocida en las calles para poder crear una comunidad de fanáticos cercanos a ella. “Aún teniendo ‘Dutty Love’, una canción número 1 en el mundo, lo que yo ganaba no me daba para comer, me daba para poder comprarme ropa en el momento y poder compartir con la gente. Pero eso vale mucho”, finalizó.

