Natti Natasha se muestra al despertar, sin ropa y en la cama

Este fin de semana Natti Natasha ha impactado a sus fans con un video que publicó en Instagram y que la muestra recostada en la cama, sin ropa y tan sólo cubriéndose con una manta. El clip lleva hasta ahora más de 762,000 likes y tiene de fondo musical un fragmento de la próxima colaboración de Natti con la argentina María Becerra; el mensaje que escribió junto a la publicación fue: “Hoy estoy Hor,,,,,🥵 Me levanté a la 7 de la morning ,,, no puedo dormir 🛏 sabes que estoy ready así que papi call me ☎️”

Hace algunos meses la bella reguetonera dominicana comentó en un medio argentino lo mucho que deseaba trabajar con María, además de relatar sus inicios y su experiencias al grabar con Daddy Yankee, a quien considera un artista muy completo y talentoso.

A sus 35 años Natti Natasha luce mejor que nunca, con un cuerpo muy tonificado. En otro de sus recientes posts la cantante aparece a bordo de un auto, usando un ajustado minivestido blanco y costosa joyería. Ella se refirió a sí misma como “Mrs. Pina 💜”. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

