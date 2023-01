Natti Natasha podría recibir a Raphy Pina en casa muy pronto

Todo indica que el productor y empresario musical Raphy Pina podría ir a su casa muy pronto. La propia Natti Natasha compartió un mensaje en la cuenta de Instagram de la hija de ambos, Vida Isabelle: “Cuando mi Ma me dijo que ya mismo voy a ver a Pa aquí en casa si Dios Permite”, al tiempo que se ve a la pequeña alegre.

Recordemos que Raphy Pina está cumpliendo una condena de 41 años por posesión ilegal de armas. Sin embargo, un tribunal en Boston desestimó uno de los cargos que pesa sobre la pareja de la reggaetonera Natti Natasha. Al parecer, no hay evidencia contundente de que el boricua hubiese alterado una de las armas de fuego para convertirla en un arma automática. View this post on Instagram A post shared by PINA RECORDS 🎼 (@pinarecords1)

Esto reduciría su condena notablemente. “Se afirma la condena de Pina Nieves según el artículo 922(g)(1), mientras que se revoque la condena según 922(o)”, concluye el documento de 34 páginas del Primer Circuito de Apelaciones. Raphy Pina también podría pedir que el resto de la condena se diera bajo la figura de casa por cárcel, pero esto último aún no ha sido confirmado por su equipo legal, ni por su pareja Natti.

El tribunal en Boston piensa que el Gobierno cometió dos errores sin pruebas contundentes. Esto pone a Raphy Pina en una situación de beneficio, amén que confirma el haberse declarado inocente como siempre lo dijo en varias de sus entrevistas. Por supuesto, la buena nueva ha sido celebrada por sus familiares. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Justo la cuenta de Instagram de Raphy Pina también publicó un mensaje: “GRACIAS A DIOS VEREMOS A PA PRONTO. Gracias a todos por sus oraciones , no se imaginan la felicidad que todos sentimos ! Att Los PINA”, acompñaado de una caritacura de Raphy en la cárcel con un ángel de la guarda al lado que se presume puediese ser su papá. Mismo que no ha dejado de mencionar desde que comenzó todo ese duro trayecto con las autoridades. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Los hijos de Raphy Pina de otro matrimonio se han mantenido unidos y apoyando a Natti Natasha. De hecho hace poco la intérprete de “Sin Pijama” se fue hasta París para que sus hijastros conocieran a sus ídolo Lionel Messi. Ahí se tomaron fotos y compartieron con las estrellas del fútbol. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Además, la dominicana no ha cesado de trabajar. Se ha presentado en varios festivales y ha cumplido con compromisos musicales también. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Otro que se ha mantenido apoyando a la familia de Raphy Pina es Daddy Yankee. A pesar de haber tenido su última gira, ha estado visitando a la familia de Pina y muy atento de todo lo que sucede en la carrera de Natti. Sin duda alguna esta familia ha sabido decir: “Al Mal tiempo, buena cara”. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Sigue leyendo:

Natti Natasha presume sus “boobies” en topcito y después las cubre con mensaje por Raphy Pina

Raphy Pina destapa las condiciones “deplorables” en las que vive en la cárcel

Natti Natasha cuenta por qué ocultó su relación con Raphy Pina tanto tiempo

Natti Natasha cumple años y este fue el sorprendete regalo que le mandó Raphy Pina

Natti Natasha pone en su lugar a quienes la tachan de infiel: “Yo no soy como tú”

Natti Natasha se forra en cuero y corre en NASCAR con un Camaro

“Lokita”: Natti Natasha volvió a mostrar las “boobies” bailando en sostén

Natti Natasha presume “boobies” y confiesa que visitó a Raphy Pina en la cárcel con su hijita