“Lokita”: Natti Natasha volvió a mostrar las “boobies” bailando en sostén

Desde el lanzamiento de su nuevo sencillo “Lokita”, en colaboración con María Becerra, Natti Natasha ha hecho uso de las redes sociales, sobre todo de Instagram para hacer promoción a este tema que ya se perfila como un éxito. En todas las ocasiones ha mostrado las “boobies” en mínimas prendas. Hasta el momento, su nueva canción reúne casi 10 millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Al principio, la intérprete de otros éxitos como “Sin Pijama”, “Me gusta”, “Amantes de una noche”, “Qué mal te fue”, Natti Natasha, se mostraba en compañía de otras amigas bailando al ritmo de la canción, pero en esta oportunidad lo hizo sola.

Con el cabello alisado, vistiendo un sostén de encaje y un mono que también dejó a la vista sus boobies y sus pantys, Natti se meneó frente a la cámara con miradas provocativas y un juego con sus labios.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos de los usuarios la halagan por como se muestra, mientras que otros hacen críticas. Aseguran que así no se veía cuando su pareja, Raphy Pina, estaba fuera de la cárcel. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

“Se mira más contenta si ese marido”, “Sera Que @raphypina está sabido de todo lo que ahora publica @nattinatasha como que ahora se ve más descontrolada, da como un poco de mal aspecto ahora pero bueno el que no enseña no vende”, “Dale que tú marido está preso”; son algunos de los comentarios más relevantes. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Raphy Pina tras las rejas

El productor musical enfrenta una condena de 41 meses de prisión, que le impuso el juez federal Francisco Besosa, por posesión ilegal de armas de fuego, que mantenía en una de sus propiedades ubicada en Caguas, Puerto Rico.

Ante esto, Natti Natasha, madre de su hija más pequeña Vida Isabelle aseguró: “Raphy Pina es un hombre valiente, un campeón y no importa lo que haya pasado en todo este proceso, que todavía falta, el hombre que vieron hoy, que ven todos los días, es ese hombre que siempre él enseña en las redes (sociales), un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre responsable y esta es otra prueba más que vamos a pasar”.

De esos 41 meses en los que fue sentenciado, Pina pudiese cumplir entre 35 a 36 meses. Esto se debe a las bonificaciones que se les concede a los presidiarios. Asimismo, se hizo saber que debe pagar una sanción de $150,000 y está sujeto a una probatoria de 3 años tras cumplir su tiempo en prisión.

Por lo pronto aquí les dejamos el videoclip de Natti Natasha y María Becerra, “Lokita”.

