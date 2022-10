Natti Natasha deja a la vista tanga negra a través de leggins de encaje nude

La dominicana Natti Natasha no para de ponerse cada vez más bella. Esta vez dejó a todos con la baba guindando al dejar a la vista su mínima tanga negra através de unos leggins de encaje color nude. Esto junto a sus colegas del género urbano y amigos personales Wisin y Yandel. Literal le sacaron candela al escenario de los Premios Billboard a la Música Latina 2022 desde la ciudad de Miami.

Amén de sus increíble perreo, el cual acompañó con un top de triangulitos negros mínimos en su busto y con la tanga hilo a la vista, Natti Natasha ha dado una muestra de lo que es una mujer fuerte que no se deja caer ante las zancadillas de la vida. No ha parado de trabajar y mucho menos ahora que su pareja y padre de su hija Vida Isabelle, Raphy Pina, se encuentra pagando una condena de 41 meses. View this post on Instagram A post shared by @nattiigoddess

Hace unos meses el productor musical y marido de Natti Natasha fue declarado culpable por supuesta posesión ilegal de armas. En principio estuvo preso en una cárcel en Puerto Rico y ahora se encuentra en una prisión federal en los Estados Unidos. Mientras “La Domi” acalora el Instagram con sus sensuales poses, atuendos y su muy increíble y pegajosa música. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Recientemente estrenó un tema con la argentina María Becerra de nombre. En el videoclip de Lokita se ven vistiendo una ropa de látex muy pequeñita. Ambas encendieron las redes con su perreo intenso.

Pero esta no es la única colaboración de la dominicana. También grabó con su padre y mejor amigo de Raphy Pina, Daddy Yankee. A pesar que el mismo se encuentra en la última gira de su carrera musical después que anunciara su retiro, el reggaetonero no ha abandonado a quienes consideran su familia. Junto a El Alfa x Chimbala y Wow BB, Natti grabó el tema Wow BB.

Mientras Natti Natasha sigue guerreando y entregada a la música. Lo que la ha salvado a ella y al propio Raphy Pina en varias oportunidades, según ellos mismos han compartido. Vida Isabelle ya habla más, camina y derrite al mundo en el Instagram con todas sus ocurrencias. También se parece cada día más a su papá. En cuantos a los otros hijos de Pina también se han: Mia, Monty y Chingui han tenido cerca de su hermanita menor y de “La Dura de las Duras” de República Dominicana. Incluso estuvieron trabajando voluntariamente repartiendo hielo durante horas para ayudar a las víctimas del huracán fiona que azotó en días recientes a Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Sigue leyendo:

Natti Natasha se desata manejando su Bentley de lujo y cantando “Mayor que Usted”

Natti Natasha se muestra al despertar, sin ropa y en la cama

Natti Natasha paró el tráfico en Miami gracias a un modelito ‘angelical’

En ajustados jeans Natti Natasha luce su retaguardia al acudir al partido de los Miami Dolphins

Natti Natasha y el arriesgado vestido con el que enseñó ‘de más’ durante su paso por Miami

Raphy Pina destapa las condiciones “deplorables” en las que vive en la cárcel

Natti Natasha cuenta por qué ocultó su relación con Raphy Pina tanto tiempo