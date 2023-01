Natti Natasha de tú a tú con Lionel Messi y Neymar después de juego del Paris Saint-Germain F.C

La dominicana Natti Natasha no ha escamitado en consentir a uno de los hijos de su pareja Raphy Pina, “Chingui” en hacerle realidad uno de sus sueños: conocer a Lionel Messi. Para cereza del pastel, por tratarse de un juego del Paris Saint-Germain F.C se encontraba Neymar. Por supuesto se hicieron fotos y hasta hubo una sorpresa final.

Fue en la cuenta de Instagram de El Gordo y La Flaca donde se viralizaron las primeras imágenes de Natti Natasha junto al verdadero rey y campeón máximo del Mundial Qatar 2022, Lionel Messi. De cerca estaban varios otros jugadores del PSG como Neymar, quien no disimuló la cara de encanto con la intérprete de Sin Pijama y Mayores. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

“La Dura de las Duras” no sólo llevó a “Chingui” y a su hermano a ver jugar al también astro de la selección de fútbol argentina, sino que al final del encuentro lo sorprendió con la camiseta firmada por sus ídolos. Por supuesto, el hijo de Raphy Pina quedó sin palabras en compañía de su madrastra Natti Natasha, quien en medio de la distancia física del productor musical ha sabido llevar “el barco a flote”. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina) View this post on Instagram A post shared by Imperio Del Reggaeton Y Trap (@imperiodelreggaetonytraptv)

Raphy Pina sigue en la cárcel

El ejecutivo y padre de la única hija de Natti Natasha, Raphy Pina, se encuentra cumpliendo una condena de 41 meses por posesión ilegal de armas. La cantante de género urbano siempre lo visita en compañía de todos sus hijos y además no deja de mandarle cartas. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

Sin embargo, no todo ha sido fácil. A la dominicana la han tachado de infiel. Pero con el mismo ímpetu con el que canta y saca adelante a su familia, también responde directamente a sus haters. Siempre se ha manifestado como una mujer fiel y absolutamente enamorada de uno de los mejores amigos y compadre de Daddy Yankee. View this post on Instagram A post shared by Raphypina (@raphypina)

