Natti Natasha encendió a sus fans de México con su perreo intenso

La sensualidad de Natti Natasha vuelve a apoderarse de la plataforma 2.0, luego de que se hiciera viral parte de su reciente actuación en México, episodio que ha hecho suspirar a más de uno por su acostumbrado perreo intenso pero esta de vez desde el suelo.

Natti Natasha sigue girando por el mundo para deleitar a sus fanáticos con sus impecables presentaciones y en esta oportunidad, la suerte de poder verla en vivo le tocó a México. En el país azteca se presentó luciendo un enterizo de color blanco, adornado con cientos de brillantes y con muchas partes transparentes. Por supuesto, la cantante de “Sin Pijama” hizo movimientos pecaminosos a gatas desde el suelo del escenario y encendió los ánimos.

📸 | Natti Natasha en Merida – Yucatán, México. pic.twitter.com/TefzXBTwrZ — Natti Natasha Site (@nattisite) November 28, 2022

No solo por este original atuendo Natti llamó la atención, sino además por su puesta en escena sobre el escenario. Al interpretar su éxito “Me gusta” meneó su escultural cuerpo junto a sus bailarines y además se arrodilló a gatas y dejó salir sus más sensuales movimientos y su ya conocido “perreo intenso”.

La receptividad del público en Mérida, México se hizo sentir a través de la euforia y es que mientras más bailaba Natti Natasha, más fuertes eran los gritos de emoción. 🎥 | Natti Natasha cantando “Las Nenas” en Merida – Yucatán, México. pic.twitter.com/QOOGkB8g0N— Natti Site Media 📸 (@nattisitemedia) November 27, 2022

Y, esta no sería la primera vez que la intérprete de “Imposible Amor” vuelve loco a sus fanáticos, pues no solo en sus actuaciones demuestra lo bien que sabe bailar. También lo hace en redes sociales dando taco de ojo a sus fans cada vez que puede.

Antes de subirse al escenario mexicano y a través de sus historias de Instagram la madre de Vida Isabelle reveló cómo se preparaba para su actuación.

“Calentando pa’ esta noche”, fue el texto que escribió la pareja de Raphy Pina para acompañar el clip en el que aparecía de espaldas sobre un sillón haciendo un twerking. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Natti defendió su amor por Raphy Pina

En medio de un live que hizo recientemente, cuestionaron a Natti Natasha ante su comportamiento mientras su pareja cumple una condena de 41 meses en prisión por posesión ilegal de armas, lo que despertó la furia en ella. Sin embargo, la comadre de Daddy Yankee respondió de manera muy política.

“¿Con quién coj.. ahora que mi marido está…? Con nadie porque yo no soy como tú. Yo estoy con mi marido porque lo amo y lo respeto. La gente como tú no puede juzgar, ladrón juzga por su condición. Se nota que te han pegado tu cuernito, que estás dolido… Eso es malo cuando te pegan cuernos. A mí me han sido infiel anteriormente, pero por eso yo no puedo pensar que a todo el mundo le pegan cuernos, pero entiendo tu dolor”, dijo la cantante de género urbano dominicana. — Natti Natasha se pone sentimental tras apoyo del público hacia su prometido “Raphy Pina” pic.twitter.com/PVuWf8gInU— Natti Data Media (@Natti_Media_) November 27, 2022

