Natti Natasha se forra en cuero y corre en NASCAR con un Camaro

Como toda una diva, repleta de sensualidad, actitud y seguridad, así se mostró Natti Natasha en la carrera Dixie Vodka 400 de la NASCAR Cup Series.

?La adrenalina que sentí? Natti Natasha sobre los NASCAR.

pic.twitter.com/X3PNf2ukaO— Natti Natasha España ?? (@nattinatspain) October 25, 2022

Natti figuró como piloto honoraria del auto de seguridad en la mencionada carrera de NASCAR se llevó a cabo en Homestead- Miami Speedway. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Alrededor de la pista de 1.5 millas ubicada en el sur de la Florida, Natti Natasha estuvo a cargo de conducir un Chevrolet Camaro SS 1 LE, color rosado. Natti Natasha dio comienzo en la carrera siendo así conductor honorario de Pace Car para la Dixie Vodka 400 Nascar Cup Serie. pic.twitter.com/gTGb8bYUzn— Natti Natasha España Media??? (@nattinatxmedia) October 25, 2022

La máquina de la intérprete de Sin Pijama, Lokita, Amantes de una noche y más éxitos, combinaba a la perfección con el atuendo que escogió para ese día; un overall de cuero negro con estampado en blanco y rosado. Misma con la que forró todas sus curvas. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) Deslizar a la derecha.

En su cuenta de Instagram no solo la halagaron por su increíble vestimenta, sino además por volver a demostrar por qué se hace llamar ‘la dura de las duras’. ‘La más hermosa’, ‘La piloto más hermosa’, ‘Esta mujer las tiene todas’, ‘Reina’; son algunos de los comentarios que más se repiten. ???| Natti Natasha en Nascar ???@NASCAR



-la dura de las duras ?? pic.twitter.com/pt71TaHMLD— LOKITA ?? ?????? (@teamnattinews_) October 23, 2022

Vale resaltar que Natti Natasha fue tomada en cuenta para participar en esta carrera, en donde tenía como tarea guiar a los pilotos hasta el punto en el que saliera la bandera verde, en la segunda de las tres carreras de la serie principal en la Ronda 8 de los Playoffs. ?// Natti Natasha saluda a los fans en su presentación de NASCAR Cup Series Dixie Vodka 400. pic.twitter.com/s9mejjVBCF— Natti Natasha España ?? (@nattinatspain) October 23, 2022

Además, como parte de la iniciativa ‘Making Strides Against Breast Cancer’ de la Sociedad Americana del Cáncer; siendo esta su 12va temporada consecutiva, la cual se lleva a cabo en el mes de concientización por el Cáncer de Mama. Natti Natasha haciendo el challenge de ?LOKITA? junto a Vicky Van y Jessica Rodriguez en Nascar.

pic.twitter.com/TvrTHiEWDJ— Natti Natasha España ?? (@nattinatspain) October 24, 2022

Asimismo, la cantante dominicana ha sido tomada en cuenta por el éxito que viene generando desde hace un tiempo. Natti se ha caracterizado por romper estereotipos, y a través de su música brindar mensajes de empoderamiento. Natti Natasha posando junto al Chevrolet Camaro decorado e inspirado en "Lokita" antes de la NASCAR Cup Series Dixie Vodka 400. pic.twitter.com/gZuHRy9vmq— Natti Natasha España ?? (@nattinatspain) October 24, 2022

Su más reciente estreno ‘Lokita‘, lo hizo en compañía de otra cantante bastante sonada: María Becerra. Este tema ha inspirado a su fanaticada y se perfila como un nuevo himno global femenino. En su canal de Youtube ya cuenta con más de 14 mil reproducciones.

