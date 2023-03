La Materialista llama “cacona” a la hija de Natti Natasha en LCDLF 3 y luego se disculpa

La dominicana y también cantante de género urbano, La Materialista, ha armado todo un alboroto por llamar a Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y Raphy Pina, “cacona”. Así le llaman en República Dominicana a algunas personas que tiene la cabeza muy grande. Por supuesto y como era de esperarse el público se fue en contra de la participante de La Casa de Los Famosos. Misma que terminó pidiendo disculpas.

Creo que La Materialista acaba de poner el Huevo del siglo pic.twitter.com/xnr4di74xy — 🇩🇴|Wilkinmeta (@wilkinmeta) March 7, 2023

En una conversación que estaba teniendo La Materialista con sus compañeros Osmel Sousa, Aylin Mujica y Zamira se escucha a la cantante hablar de la hija de Natti Natasha: “Va a ser bonita cuando sea grande. No tanto… Es muy cacona. Tiene la cabeza muy grande… mucho más grande del cuerpo“, refiriéndose así a la niña menor de edad. Por supuesto, le vino una avalancha de críticas en las redes sociales.

“Ya lo hicistes y si lo hicistes fue porque lo pensastes, fueraaaa no eres humana ni tienes corazón solo es una niña por dios”, “Ofendiste a una niña. Eso Dios no perdona”, “Se llama bullying que dice que hablo con Dios y pidió disculpa espero y le sirva de lección, que dios la perdone y ojalá y la saquen del programa por fresca juega limpio corazón”, fueron parte de las bombas que le lanzaron a La Materialista.

A pesar que los integrantes del reality de Telemundo LCDLF 3 están aislados de lo que pasa fuera del mismo, las cuentas de los famosos son manejadas por sus equipos. Desde la cuenta de ella, otras de espectáculos hicieron eco de unas supuestas disculpas por parte de Yameiry Infante Honoret, como se llama realmente La Materialista.

“Tuve unos días difíciles! En cual me llene de incertidumbre y solo me pregunto si vale o no la pena el sacrificio! En ocasiones no pensamos aquí dentro! Cometemos errores humanos que ni imaginamos como fuera se ve! Siento que quiero hacerlo bien y solo pido perdón si afecto a alguien! Cómo todos tengo mis días en al y en baja! Solo pedir perdón a Dios por no agradecerle por tantas bendiciones y seguimos firme luchando y con fe! #materialistafamily gracias por su apoyo! Seguro vendrán días mejores y todo al tiempo de Dios! Cuento con ustedes!”, fue parte del comunicado de la dominicana.

Sin embargo, muchos aseguraron que eso no lo hizo ella y que es imperdonable la falta que cometió: “¿Y cómo se enteró de los comentarios negativos, si supuestamente ellos no tienen acceso a ninguna red ni nada fuera de la casa? Me lo puede explicar alguien”, se pudo leer en las redes sociales.

Hasta el momento de cierre de esta nota, La Materialista no había emitido de viva voz declaraciones sobre las disculpas a Natti Natasha, Vida Isabelle o Raphy Pina. Mientras, nosotros les dejamos uno de los éxitos musicales de la cantante para que lo recuerden: “La Chapa que Vibran”.

