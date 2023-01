Los 5 modelitos de “La Materialista”, de ‘La Casa de los Famosos’, que elevaron la temperatura en redes

Con su reciente entrada al reality ‘La Casa de los Famosos’, Yameyry Ynfante, mejor conocida como ‘La Materialista’, se ha vuelto el blanco de miradas por parte del público. Como resultado, sus redes sociales han crecido como la espuma y cada vez son más aquellos que se rinden ante sus encantos.

Prueba de ello es el resurgimiento de decenas de fotografías en las que la influencer ha deleitado la pupila de los internautas gracias a la despampanante belleza que la caracteriza.

Y es que fiel a su personalidad extrovertida, ‘La materialista’ nunca duda en presumir su silueta de infarto enfundada en llamativos modelitos que dejan poco a la imaginación. ¡Aquí te compartimos algunos de ellos!

Silueta de impacto

Vaya revuelo causó la también cantante al dejarse ver enfundada en un total black look negro cuyo ajustado material de cuero se abrazó a sus curvas; con ello dejó en evidencia su cinturita de avispa y prominente retaguardia.

Mirada coqueta

Una mini falda y croptop de pedrería fue lo único que necesitó Yameyry para desatar suspiros en Instagram, pues además de presumir su figura, conquistó con mirada fija y coqueta hacia la cámara.

Tarde de piscina

Una de las imágenes que mayor revuelo causó entre su comunidad digital fue aquella en la que se aprecia a la denominada ‘Marerialista’ disfrutando del sol junto a la piscina mientras posa en un diminuto bikini rojo. ¡Rompió muchos corazones!

Tranquilita y tropical

Cuando de moda se trata, Ynfante nunca deja en sorprender gracias a sus propuestas. Una de las más recientes consistió en un conjunto de pedrería compuesto por pantalones capri y saco a juego que delinearon su silueta. View this post on Instagram A post shared by Yameyry Ynfante (@lamaterialista1)

Además, la famosa lució un maquillaje y peinado glamuroso que se robaron las miradas del público.

Abdomen ‘de acero’

“De RD eres la primera mamiii”, “Hermosa mi reina”, “Una muñequita”, “La perfección hecha mujer” y “La más bella del género urbano”, son algunos de los comentarios que recibió la cantante luego de compartir una foto desde un destino paradisiaco para el que portó muy poca ropa.

