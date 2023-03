Osmel Sousa se las cantó a Aylin Mujica sobre Rey Grupero: “Tú ya estás mayorcita”

Uno de los integrantes de La Casa de Los Famosos, Osmel Sousa, no pone freno a la hora de decir lo que piensa. Sin miedo a nada y ni tampoco a cómo se lo tomara su compañera Aylin Mujica, a la que aconsejó respecto a su romance con Rey Grupero.

A pesar que el mexicano y ex de Cynthia Klitbo ya no está en el reality de Telemundo pues salió de LCDLF la semana pasada, sigue apoyando a Aylin Mujica desde afuera y hasta admitió quererla más de lo normal: “De ti, estoy enamorado. Estoy enamorado, casi me pierdo. Te lo digo de corazón”. Ante estos actos Osmel Sousa, quien además es muy amigo de la también cubana, le expresó su sentir respecto a Rey Grupero.

“Es un muchacho chévere. Bueno, mijita déjame te digo una cosa, tú no estás en edad de estar exigiendo, este hombre está enamorado de ti, sal y ten un romance con él, tú ya estás mayorcita“, dijo “El Zar de la Belleza” y el ex juez de Nuestra Belleza Latina. Aylin no se quedó callada.

“¿Cuándo?, en la vida, claro que no, dejen de inventar. Me dio un piquito, había química, yo siempre le quitaba la cara y de pronto me robó un piquito. Yo tengo muchas oportunidades, no me voy a ir con el primero que me diga te quiero, no, mayorcita, pero tengo muchas oportunidades“, terminó por concluir Aylin Mujica durante su paso por La Casa de Los Famosos 3.

