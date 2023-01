Al Rey Grupero ya le gusta alguien dentro de La Casa de Los Famosos 3: ¡Madison Anderson!

Ya han pasado días suficientes para que los roces en el reality show de Telemundo se intensifiquen. Si alguien ha sabido aplicar esta premisa es el mexicano Rey Grupero. Mismo que ya dejó claro que tiene interés en una de sus compañeras, por quien parece tener un gusto sobre el resto.

Se trataría de Miss Puerto Rico, Madison Anderson. Misma que está nominada pero por quién el ex de Cynthia Klitbo anda literal, botando la baba. “A mí se me hace una espectacularidad. Eleva en mí los más bajos instintos… Pero si no hubieran cámaras, neta sería otro rollo güey… Yo le gusto a ‘La Guarever’ aunque no lo diga”, aseguró Rey Grupero al resto de sus compañeros de LCDLF 3 entre los que estaban Juan Rivera y Arturo Carmona.

Amén que no ha dejado de lanzarle indirectas a la modelo boricua: “… Conne.. una morrita a todo dar eh si estuviera soltera… pero no lo está y la respetamos completamente. Si algún galán se le quiere acercar o meten algún galán sorpresa, lo meto en la alberca y lo ahogo… “. Madison por su parte se ríe con el Rey Grupero pero no ha mostrado más interés que el que se nota en pantalla.

Pero este no ha sido el único episodio que ha protagonizado Rey Grupero. Otro sería con su compañero Raúl, con el que se dijo hasta del mal que se iba a morir. “No agarres valor por las normas. Como vea compadre que yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie…Yo no confío en ti güey porque eres un lamebotas papá”. View this post on Instagram A post shared by La Casa de los Famosos 3 (@lacasadelosfamosos__3)

Aún así, Rey Grupero pidió disculpas a toda la casa por el tenso momento que los hizo vivir al discutir con Raúl García y generar estrés en todo los presentes. Osmel Sousa le apludió la hazaña y le dijo: “Lo mejor que has podido hacer. Es es de un señor y de un líder”. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

Al parecer y según explicó Madison Anderson, a quien Rey Grupero le tiene ojo puesto, resulta al mismo le molestó que Raúl le dijera que era el Superhéroe Pedorro. De ahí comenzaron las diferencias que terminaron en la fuerte discusión. View this post on Instagram A post shared by La Casa De Los Famosos 3 (@lacasadelosfamosos.tv)

El hecho es que los ánimos parecen haberse calmado y se andan avivando otros posibles romances dentro de La Casa de Los Famosos. Uno pudiese ser entre Pepe Gámez y Dania Méndez, quienes estuvieron en una especie de coqueteo en el vestidor delante de La Materialista. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Y el otro aún no queda claro, pero sí involucra a Arturo Carmona, mismo que admitió en “Verdad o Reto” que le gustaba alguien del reality show de Telemundo. A pesar de haberse dado un beso con Aylin Mujica, no queda claro si estaría interesado en Osmariel Villalobos o en Dania Méndez. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

