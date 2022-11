Rey Grupero arremete contra Juan Vidal y le dice que sin Niurka y sin Cynthia Klitbo “no tiene nada”

En las últimas semanas Juan Vidal ha recibido cualquier cantidad de críticas por parte de Niurka Marcos, pero ahora fue Rey Grupero quien aseguró que el dominicano “no tiene nada” sin la vedette cubana o Cynthia Klitbo.

La polémica generada tras la ruptura sentimental entre Niurka y Juan Vidal sigue dando de qué hablar, y aunque el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ ha recibido fuertes señalamientos de la ex Aventurera, no es la única que tiene algo que decirle.

Y es que durante una reciente entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ el YouTuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, aseguró no conocer a Juan Vidal, pues lo único que se sabe de él es gracias a sus relaciones sentimentales y la forma en que estas terminan.

“Lo único que conozco es su trayectoria de cómo se maneja con las mujeres, cómo las utiliza, las menosprecia y las lleva al extremo que las mujeres lo lleguen a detestar”, mencionó.

Es por ello que le aconsejó aprovechar la fama que le dejó este nuevo escándalo amoroso, pues sin Cynthia Klitbo o Niurka podría quedar nuevamente en el olvido.

“Le daría un consejo: que disfrute este último tiempo que va a tener de fama porque ya nos dimos cuenta, él sin Niurka y sin Cynthia no tiene nada. No es menospreciarlo, pero por sí solo no tiene un nombre o un brillo”, explicó el influencer.

El exnovio de Cynthia Klitbo también dejó claro que nunca se atrevería a hablar mal de una mujer como Niurka, pues aunque ella lo criticó, está en causas de apoyo a las mujeres.

“Desde el principio, cuando me platicaron lo que decía Niurka de mí y no lo tomé en cuenta ¿Cómo me vería yo hablando de una mujer o respondiendo groseramente a una mujer? Simplemente se lo dejé al tiempo y el tiempo me dio la razón”, añadió.

Señaló que, como hombre, le parece un acto de cobardía y “poca calidad masculina” dejar a las mujeres dañadas y lastimarlas por el lado psicológico como lo ha hecho Juan Vidal, por lo que no le desea a ninguna mujer relacionarse con una persona como el nacido en República Dominicana.

“Yo no le deseó a ninguna mujer que se topen con este tipo de personas; aunque estén más grandes, maduras, lleven mil años en el medio, el corazón de cualquier persona es suave”, puntualizó.

También te puede interesar:

–Niurka dice que Juan Vida faltó a sus promesas en la Santería y tendrá que pagar: “Es grave en nuestra religión”

–Niurka Marcos le manda nuevo mensaje a Juan Vidal: “Todo el mundo sabe quién eres”

–Niurka Marcos dice que las personas que se burlan del peso de su hija Romina son “ignorantes”