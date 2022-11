Niurka Marcos le manda nuevo mensaje a Juan Vidal: “Todo el mundo sabe quién eres”

Luego de que Juan Vidal asegurara que ya no quería saber más del amor, Niurka Marcos afirma que su ex pareja solo dice eso porque sabe que ninguna mujer se le va a acercar tras todo lo que ha dicho sobre él.

Mediante sus historias de Instagram, la llamada ‘Mujer Escándalo’ afirma que las mujeres ya saben la clase de persona que es Vidal y ahora nadie buscará una relación con él, por lo que no le queda más opción que declarar que no buscará otro noviazgo en un futuro próximo.

“¿Qué esperas? ¿Qué vas a tener una mujer ahorita? Obviamente esto está demasiado caliente, ninguna mujer se va a atrever a estar con un idiota como tú ¿Qué más te puedo decir?”, expresó.

Asimismo, señaló que el “modus operandi” del dominicano es hablar mal de los demás para que la gente lo tome en cuenta, haciendo hincapié en que ha sido de esa manera desde que lo conoció en ‘La Casa de los Famosos 2’.

“Es el mismo modus operandi; barnizar todo y lanzar, como en ‘La Casa de los Famosos’, carnadas para que la gente se ponga loca. Todo el mundo sabe quién eres desde ‘La Casa de los Famosos’ cuando hablabas mal de mí”, sostuvo.

También hizo hincapié en que ella fue la responsable de darle fama a Juan Vidal, reconociendo que se está “divirtiendo” al exhibirlo, sin importar que sus detractores la puedan criticar por hacerlo.

“Soy la ‘Mujer Escándalo’, vivo de esto y cobro muy caro, pero a ti te lo regalé, porque yo sé que eso es lo que a ti te duele; que te exhiban, que te expongan y me he divertido. Aunque digan lo que quieran, a mí eso no me preocupa, yo vivo de eso”, manifestó.

Bajo este contexto, afirmó que no se encuentra ardida, como muchos han dicho, sino que simplemente quiere molestarlo y arruinarlo: “Yo no estoy superando ninguna etapa, ni estoy ardida, te estoy chingand* la madre, ostentando la vida. Te voy a quitar lo narcisista”, explicó.

Finalmente, volvió a recalcar que los santos de su religión lo castigarán severamente por haber incumplido sus promesas, detallando que actualmente tiene algún tipo de intranquilidad por esa razón.

“Tu religión y todas las faltas de respeto que le has hecho, y todas las prohibiciones que rompes, eso es lo que te está colocando donde tú estás; ese punto que te duele, ese punto que te da miedo. Todavía no empiezas a pagar porque, con los santos, no se juegan”, concluyó.

También te pueden interesar:

–Juan Vidal responde a ataques de Niurka en Telemundo: “Todos tenemos algo de narcisistas”

–Niurka confiesa que está lista para encontrar el amor tras ruptura con Juan Vidal: “Siempre tengo pretendientes”

–Niurka lanza advertencia a Juan Vidal: “Me vas a odiar hasta la médula”