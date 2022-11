Juan Vidal responde a ataques de Niurka en Telemundo: “Todos tenemos algo de narcisistas”

Todo parece indicar que no hay vuelta atrás, en cuanto a la relación entre Niurka Marcos y Juan Vidal se refiere. Así han dado a entender ambos al ventilar sus diferencias en Instagram y en los programas de Telemundo_ La Mesa Caliente y En Casa con Telemundo. El actor dominicano respondió a los señalamientos de que es un narcisista y un animal.

Juan Vidal expuso las supuestas razones por las que su relación con la vedette Niurka Marcos llegó a su fin asegurando que ella le había cambiado los planes. Además, los presentadores de En Casa de Telemundo le reprodujeron las declaraciones de la cubana en la que dice que el ex integrante de La Casa de Los Famosos 2 es un narcisista

“Ella quedó de acompañarme a República Dominicana, le dije: -Vente a Dominicana, aquí te quiero pasear, quiero que disfrutes, que conozcas mejor la isla y ya y me acompañas, estoy acá y no me puedo mover-, eso es lo que hice, pero ella se molestó, me bloqueó. Ya no tuve comunicación con ella y salió a hablar con el mundo y las redes“, dijo Juan.

Sin embargo aseguró también que, luego de este malentendido, Niurka y Juan volvieron a hablar pero todo se salió de control cuando ella lo calificó de narcisista. A lo que él respondió que: “Todos los artistas tienen cierto grado de narcisismo”. Dijo que por ahora se iba a enfocar en seguir trabajando y salir adelante con su hija de cinco años.

Luego de que salieran a la luz pública las declaraciones del actor en Telemundo, Niurka Marcos se pronunció por Instagram nuevamente y expuso lo que para ella serían las verdaderas razones de su ruptura. Además advirtió a Juan de la forma frontal que le conocemos y que la ha caracterizado todos estos años.

“No, Juan, la relación tú también la hiciste pública, estabas presumiendo del amor. Tú grabaste cuando me recibiste en Miami, tú grabaste cuando me entregaste el anillo, tú grabaste muchas cosas, entonces tú también hiciste la relación pública, no te hagas elpend*jo”, inició diciendo la ex de Juan Osorio.

Marcos agregó que su ex lo que quería era camuflar la verdad, pero que ella sí estaba dispuesta a decirlo todo: “Es que tu creíste que yo no lo iba a hacer porque me subestimaste… tan bonito… Si estás empeñado en hacerle creer a la gente que yo me enojé porque te fuiste a Santo Domingo y que nos separó la distancia, pero no es cierto porque tú mantuviste la distancia en la relación todo el tiempo, tú la pusiste en pausa”, puntualizó.

Además reveló que, aunque ella tenía los boletos para Santo Domingo prefirió cancelarlos porque no pretendía ir como si nada hubiera pasado. Concluyó su intervención invitándolo a ser sincero con sus seguidores, pidiéndole que mostrara la discusión que previamente habían tenido por mensajes.

Juan Vidal en La Mesa Caliente

Después, el ex galán de Niurka pasó por otro plató de Telemundo y ahí dijo que le dolía que terminaran. Asegura que lo que más le ha molestado sigue siendo que la actriz y cantante hiciera tan pública la relación y todos los problemas que han tenido.

Myrka Dellanos le preguntó si creía que estaba escogiendo mal sus relaciones, esto por la relación con Cynthia Klitbo la cual terminó en malos términos también. Dijo que no estaba seguro porque es la primera que vez la pasaba y que con la madre de su hija duró 10 años. En esta oportunidad aseguró que no es un narcisista porque eso encaja con una persona que hace todo público y ese no corresponde a él: “Los hechos hablan solo. El narcisismo es véanme, me exhibo… Vean las redes de cada quien”

Sigue leyendo:

Niurka Marcos y Juan Vidal se comen a besos en su encuentro luego de La Casa de los Famosos 2

Filtran audios de Juan Vidal siendo violento con Cynthia Klitbo por su forma de dormir

Niurka confiesa entre lágrimas que sigue enamorada de Juan Vidal: “Todavía me duele”