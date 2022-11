Niurka lanza advertencia a Juan Vidal: “Me vas a odiar hasta la médula”

Niurka Marcos está dispuesta a seguir hablando de Juan Vidal y el romance que vivieron durante seis meses, por lo que una vez más lanzó una contundente advertencia en la que le aseguró: “me vas a odiar hasta la médula”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde la vedette cubana recordó nuevamente su relación con el actor dominicano, donde respondió a quienes le piden que ya no siga hablando más de él porque solo demuestra que no lo ha superado.

Sin embargo, afirmó que definitivamente no está dispuesta a ignorarlo, ya que esa actitud no funciona con una persona como él, por lo que piensa cumplir la promesa que le hizo antes de terminar su noviazgo.

“No, no, chicas, con un narcisista no funciona así, si lo ignoras, es lo que él quiere, refugiarse detrás de ese silencio. Al contrario, a un narcisista, lo que más le afecta es la exposición y yo dije: ‘‘’me vas a odiar hasta la médula’, y es lo que estoy haciendo“, dijo sonriendo.

Además, hizo referencia a las advertencias que le hizo Cynthia Klitbo, por lo que una vez más dejó claro que prefería vivir su propia historia pese a los riesgos que podría correr con el originario de República Dominicana.

“Y para todas esas personas que para bien o para mal me dijeron: ‘Mamá Niu, pero te avisamos’. Está bien y gracias que me previnieron, estuve siempre con esas prevenciones muy en cuenta, pero yo quise vivir mi propia aventura, porque si no me hubiera quedado con muchísimas dudas de cómo pasaría conmigo. Es importante que entiendan que cada quien tiene su libre albedrío y entiendan que no podemos vivir nuestras vidas atados al qué dirán, eso tampoco es sano y hay que saber con valentía enfrentar tus propios riesgos, aprende de eso, me quieras o no”, añadió.

Casi para finalizar destacó que nadie conseguirá burlarse de lo que está sintiendo ya que siempre ha demostrado que es una mujer de carácter a quien no le importa lo que digan sobre su vida, pues lo que en realidad importa es lo que está pasando ahora.

“Y este video es para aquellas personas que intentan bullearme, lastimarme, ofenderme… ¡eso no va a pasar! No soy ‘’La mujer escándalo’ por gusto, sino porque he sabido durante años que cuando entras a una polémica tienes que arrastrar con la diversidad de criterios de quienes están a favor y en contra, estoy acostumbrada y tengo el lomo muy resistente, tranquilos lo que ustedes digan no es lo importante, lo que me ofendan tampoco lo es”, puntualizó.

