Así reaccionó Juan Vidal a las fuertes críticas que desató su truene con Niurka Marcos

Tremendo revuelo causó Niurka Marcos luego de anunciar el fin de su relación con Juan Vidal, con quien estuvo a punto de llegar al altar. Y es que la polémica vedette no solo dio a conocer la noticia de su truene, también tachó al actor de “hueco” por la otra cara que mostró durante su tórrido romance.

Fue el pasado 1 de noviembre cuando la “mujer escándalo” reveló a los medios de comunicación que luego de 5 meses junto al ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, su relación tomó un giro inesperado y concluyó.

Sin miramientos y con la sinceridad que la caracteriza, la actriz indicó que Juan Vidal es “hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro”. Aunado a esto, Niurka Marcos aseguró ante las cámaras de diversos medios que no hay posibilidad de reconciliación entre ella y su ex pareja. “Él mismo reconoce que es una mi*rda para las relaciones”, sentenció.

No pasó mucho tiempo antes de la esta noticia se viralizara en redes sociales y las críticas por parte del público aterrizaran en el perfil de Instagram del dominicano. De hecho, esta ola de señalamientos detonó la ira del famoso, por lo que terminó rompiendo el silencio y lanzándose en contra de sus detractores.

Una persona lo llamó “inmaduro” y hasta sugirió que Niurka le debió “dar una patada en el c*lo” porque “le quedaba grande”.

Al respecto, Juan Vidal respondió: “Te voy a dar la atención que estás buscando. ¿Por qué no intentas darme tú la patada? A ver cómo te va, payaso”. Eso sí, por el momento ha decidido mantener bajo perfil y no pronunciarse ante las polémicas declaraciones que su ex novia emitió sobre su persona.

