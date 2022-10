Niurka le pone un ultimátum a Juan Vidal: “Lo bloqueé yo porque discutimos”

Niurka Marcos le puso un ultimátum a Juan Vidal en el que le aseguró que, en caso de que no haga lo que le prometió, podrían terminar su relación definitivamente.

El polémico romance de Niurka está dando de qué hablar una vez más debido a los rumores que surgieron en redes sociales sobre un supuesto truene; aunque poco después ella misma aclaró que se enojaron y lo bloqueó en Instagram, pero que sus planes de boda siguen en pie.

Pero fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México donde la vedette cubana destapó toda la verdad y aprovechó el momento para lanzar una advertencia al actor dominicano asegurando que todavía tienen una plática pendiente, pero en caso de que no lleguen a un acuerdo la relación podría llegar a su fin de forma definitiva.

“No hemos terminado, hay una platiquita pendiente por ahí que se va a dar, porque si no hay esa plática no va a seguir pasando nada“, dijo la ex Aventurera.

Fue contundente al asegurar que tuvieron una conversación a distancia para estar tranquilos por ahora, por lo que todavía falta hablar en persona y poder llegar a un acuerdo.

“Lo bloqueé yo porque discutimos y le dije next (siguiente) y así soy yo. Todavía queda una conversación pendiente. Conversamos para estar quietos y tranquilos, pero él está allá en Santo Domingo yo estoy aquí en México y hay que sentarnos a hablar y si no tenemos esa conversación obvio next“, agregó.

Con su característico sentido del humor, dijo que definitivamente habrá fiesta, “aunque sea para el divorcio”, ya que estar deprimida definitivamente no va con su estilo de visa y es algo que no existe pese a los “berriches” que llegue a hacer, mismos que la ayudan a rejuvenecer.

Finalizó afirmando que entre ella y Juan Vidal todavía hay amor, pero mantendrá informados a todos sus seguidores de lo que ocurra en su polémico noviazgo.

“Juan y yo seguimos porque nos amamos, pero lo normal él es muy dominicano y no pasa nada, al rato les cuento el chisme“, sentenció.

Recordemos que la relación entre Niurka y Juan Vidal inició cuando ambos participaron en el reality de Telemundo La Casa de los Famosos, pero cuando ambos salieron comenzaron las especulaciones en torno a que todo habría terminado debido a la falta de comunicación. No obstante, la pareja logró arreglar sus diferencias y en septiembre pasado se comprometieron durante un viaje a Perú.

