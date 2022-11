VIDEO | Niurka sorprende al revelar que terminó su relación con Juan Vidal: “Es un imbécil”

En la segunda temporada del polémico reality show “La Casa de los Famosos”, entre los participantes se encontraba Niurka Marcos conocida como “La mujer escándalo” y el actor Juan Vidal, quienes desde los primeros días tuvieron una gran conexión.

Este fue el lugar donde comenzaron su romance entre ellos pues se dieron sus primeras demostraciones de afecto, la relación no se formalizó sino hasta que ambos salieron del reality show, y como era de esperarse su relación desde un inicio fue muy intensa, pese a que ambos se veían muy enamorados, ahora confirman su separación.

Fue en entrevista con los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México cuando Niurka Marcos en solitario confirmó su separación del actor y aseguró que no se trató de ninguna infidelidad, sin embargo, si dijo que su ahora exnovio es alguien que jamás podrá tener una relación estable con nadie.

“Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierda conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”

Niurka compartió con la prensa que luego de dar por terminada su relación con Juan Vidal, se siente triste pues encontró en el actor un ser hermoso hablando del físico pero que por dentro no tiene nada.