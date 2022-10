VIDEO: Juan Vidal estalla de nuevo contra Cynthia Klitbo y asegura que tiene problemas mentales

Después de que Juan Vidal sostuviera un breve, pero intenso romance con Cynthia Klitbo, las cosas entre ellos no terminaron bien, ya que la actriz asegura que el actor terminó debiéndole una gran suma de dinero, mientras que el ex participante de “La Casa de los Famosos 2” no tuvo reparo en ventilar algunas intimidades de la aclamada villana de telenovelas, tales como el hecho de que tiene un ronquido bastante fuerte.

Y entre todos los dimes y diretes que ha sostenido la polémica expareja, resaltan aquellos que involucran a las parejas y exparejas de estos, ya que ni Niurka Marcos, prometida de Juan Vidal, ni Rey Grupero, exnovio de Cynthia Klitbo han quedado afuera de la mediática pelea, donde ambas personalidades han emitido comentarios en defensa de la parte con la que guardan relación.

Pues recordemos que, en su momento, fue Rey Grupero quien acompañó a Cynthia Klitbo a levantar una orden de restricción en contra de Juan Vidal. Mientras que Niurka no ha perdido la oportunidad de despotricar en contra de Klitbo, a quien ha tachado de “ardida” y otros adjetivos peyorativos.

No obstante, lo que generó polémica en este último mes fueron una serie de declaraciones de Cynthia Klitbo que ‘Venga la alegría’ publicó el pasado 3 de octubre donde, luego de recordar lo que vivió a lado de Juan Vidal, terminó por romper en llanto ante las cámaras, señalando que la soledad en la que vivía debió de ser enorme para haber creído en todo lo que su ex amor le dijo.

Tras lo cual, el actor dominicano fue cuestionado por la prensa mexicana, a lo cual, él aseguró que todas las declaraciones de su exnovia devenían de los traumas que anteriores parejas le dejaron, ya que en realidad la relación que él sostuvo con Cynthia Klitbo fue muy breve, destacando que a penas y duraron seis meses, de los cuales, tres se la pasaron separados.

“Ella lleva tratamiento psicológico desde hace más de 30 años. Ha sido violada, abusada, golpeada, se ha peleado con maridos a golpes y a cuchillas, no es mi problema. Sus traumas psicológicos vienen de otra época”, señaló Juan Vidal ante las cámaras de Despierta América.

El actor también aprovechó para exigir que Cynthia Klitbo respete la orden de restricción que ella misma interpuso, ya que esa es la única garantía que tiene para que se le deje de molestar y amenazar, pues según él, ha recibido amenazas no solo por parte de Cynthia Klitbo sino también de su exnovio, Rey Grupero.

