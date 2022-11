Niurka confiesa entre lágrimas que sigue enamorada de Juan Vidal: “Todavía me duele”

Aunque el polémico romance entre Niurka Marcos y Juan Vidal terminó hace unos días es un tema que sigue dando de qué hablar, en esta ocasión debido a que la vedette cubana confesó que sigue enamorada de él y entre lágrimas explicó por qué le dolió alejarse del actor.

Luego de seis meses de una relación que inició en el interior de ‘La Casa de los Famosos‘, Niurka confirmó el fin de su relación con Juan Vidal, pero en medio del enojo y con su característico estilo arremetió en contra del actor dejando claro que no lo quiere más en su vida.

Sin embargo, fue durante una transmisión en vivo de Instagram donde habló como nunca antes de la intensidad con la que disfrutó su relación con el dominicano, revelando que, aunque actualmente está luchando por quitarlo de su mente, todavía sigue enamorada y nunca se arrepentirá de la experiencia que le dejó este romance.

“Tuvo sus matices hermosos, sus momentos extraordinarios, reales, maravillosos de los cuales no me voy arrepentir y de lo que estoy enamorada, porque no soy un robot, o sea yo estoy enamorada todavía de Juan, todavía me duele, a veces digo no quiero pensar“, expresó.

Explicó que fue un amor con el que se ilusionó y llegó a pensar que sería para toda la vida, ya que él siempre le dijo que era la mujer que estaba esperando.

“Es algo que se te fue y lo adoraste, con lo que te ilusionaste a largo plazo con lo que pensaste que podías hacer millones de cosas hermosas”. Niurka

Añadió que siempre lo defendió sin escuchar a nadie más, sin preguntar nada, pero tomó la decisión de alejarse porque no quiere que llegue toxicidad en su vida, la cual disfruta a plenitud y se siente feliz con lo que está sucediendo.

Como nunca antes, Niurka se dejó ver llorando para compartir con sus seguidores lo que deja Juan Vidal en su vida y el aprendizaje que tenía claro, pero que confirmó durante estos últimos meses.

“Si la gente entendiera lo valioso que es dejarse amar y decir te amo. Si entendieran de verdad lo importante que es entregarse, aunque tengas miedo, aunque no estés segura, es demasiado importante porque no te va quedar nada pendiente, no te vas a quedar sin vivir tu oportunidad, es primera vez que lloro, ni Juan me ha visto llorar, ¡no se lo merece!“.

Después de limpiarse las lágrimas del rostro, aclaró que decidió hablar así de su relación, pero no es porque esté dolida, ni ardida, sino en realidad está “enca%&&#$*“.

Durante la charla con la creadora de la cuenta @imperiobbnius_oficial, dejó claro que no pretende hacerse la víctima porque se considera una mujer fuerte, por lo que enseguida señaló que siempre trató al Ex Mister República Dominicana como un rey debido a sus exigencias.

“En los momentos en que él me lo permitía, yo lo traté como un bebecito, yo soy muy hacendosa de tenerle las cosas impecables a mi hombre. Él es muy demandante, Juan no podría estar con una mujer que no lo atendiera, que no le tuviera listo el desayuno. Yo me levantaba a las 6 y media de la mañana y cuando él se levantaba ya toda mi terraza estaba limpia. Él es muy demandante del detalle y yo disfruté muchísimo atenderlo, porque soy así, me gusta atender a mis hijos, a mi sobrina. Soy muy protectora y cariñosa, así fui con Juan. View this post on Instagram A post shared by ImperiobbNius_Oficial (@imperiobbnius_oficial)

También te puede interesar:

–Tras su ruptura con Juan Vidal, Niurka Marcos desborda sensualidad con un diminuto bustier

–Así reaccionó Juan Vidal a las fuertes críticas que desató su truene con Niurka Marcos

–Niurka le pone un ultimátum a Juan Vidal: “Lo bloqueé yo porque discutimos”