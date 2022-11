Niurka confiesa que está lista para encontrar el amor tras ruptura con Juan Vidal: “Siempre tengo pretendientes”

Tras confirmar su ruptura con Juan Vidal, Niurka Mrcos dio de qué hablar por aparecer llorando durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram; sin embargo, enfrentó el escándalo que se generó para asegurar que se mostró vulnerable, pero deja claro que no lloró por el actor e inclusive revela que ya está lista para darse una nueva oportunidad en el amor.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la vedette cubana habló una vez más de su ruptura con Juan Vidal, asegurando que se encuentra bien y no pasó por ninguna especie de duelo o luto, incluso se siente realizada y ya está pensando en volver a encontrar el amor.

“Inicié, viví y concluí una relación tóxica, salí ilesa y además ya estoy en busca del otro galán. Yo siempre tengo pretendientes esperando a que alguien se ape%&$3″, dijo Niurka.

La ex Aventurera niega haber llorado por culpa de Juan Vidal, pues según lo explicó durante la transmisión en vivo que realizó con un grupo de fans, sus lágrimas fueron ocasionadas por la emoción del momento.

“Si yo hubiera llorado lo digo, pero yo no lloré en ese momento por él y pueden verificarlo. No hay ninguna frustración ni ninguna lloradera, yo dije claramente en el live lo que había pasado, me puse sentimental cuando estaba hablando con mis seguidores”, explicó.

“Mamá Niu”, como es llamada por sus fanáticos, reveló que cierra el año agradecida con las experiencias que vivió junto a sus hijos, quienes también se encuentran disfrutando de una exitosa etapa a nivel profesional y personal, por lo que solo tiene tiempo de pensar en cosas positivas.

Y una vez más aclaró que decidió terminar su relación con Juan Vidal porque se dio cuenta de que el actor es una persona narcisista, situación que asegura es nueva en su vida y pudo comprobar durante los seis meses que duró su noviazgo.

Asimismo, se refirió a Cynthia Klitbo, quien únicamente habría buscado “figurar” con sus comentarios.

“Ella me hubiera llamado por teléfono para decirme ten cuidado, pero ella enseguida quiso figurar y mis escándalos yo los inicio, los desarrollo y los acabo. No invito a nadie ni responsabilizo a nadie”, sentenció la también actriz de 54 años.

Finalmente dejó claro que no le interesa seguir hablando de Cynthia Klitbo y es un tema que le desagrada, tanto que no desea que se la vuelvan a mencionar.

También te puede interesar:

–Niurka lanza advertencia a Juan Vidal: “Me vas a odiar hasta la médula”

–Niurka confiesa entre lágrimas que sigue enamorada de Juan Vidal: “Todavía me duele”

–Tras su ruptura con Juan Vidal, Niurka Marcos desborda sensualidad con un diminuto bustier