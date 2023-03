La Casa de los Famosos: Osmel Sousa confiesa que los prefiere casados

Mientras reina una especie de vacío después de la salida de Rey Grupero y Juan Rivera del reality de Telemundo “La Casa de Los Famosos“, se ha viralizado un video de días anteriores donde Osmel Sousa hizo picantes confesiones y sus gustos por sus enamorados y romances.

El rey supremo de la misses y quien durante décadas estuvo frente a la organización Miss Venezuela conversaba en La Casa de los Famosos 3 con Samira Jalil. Ella le preguntó: “¿No te gustan los hombres con pluma no? Así bien afeminados. Tienen que ser bien machotes”. A lo que Osmel le respondió: “Machotes y si son casados mejor. O que tengan novia para armarle un lío y yo en una escena de celos y cosas así”.

“Cuando yo era jovencito ojos verdes, yo era columnista social de este periódico y yo iba para los matrimonios y lo que me encantaba era coquetear con el que se casaba. Dos veces cayó, dos veces nada más. Coqueataba, coqueataba, coqueteaba con el tipo y una de las veces y el tipo me agarró detrás de la puerta. Con el frac en la puerta y la novia allá afuera con su vestido”, aseguró Sousa pero la cosa no quedó ahí.

“A otro le di el teléfono. Entonces cuando vino de luna de miel me llamó. me lo co*** como cinco veces”. Fueron parte de las picantes confesiones de ‘El Zar de la Belleza’. Esto entre muchos detalles más.

Pero Osmel ha sido un verdadero y muy divertido participante y hasta ha tenido que limpiar los baños cosa que dijo que jamás haría en LCDLF.

Por supuesto que también ha criticado como buen Zar la vestimenta de todos dentro del reality show de Telemundo y ha dicho que todos tienen el peor gusto posible.

A pesar de ser el mayor y hasta el más consentido por los mismo compañeros y rivales, Osmel Sousa ha logrado adaptarse y acoplarse a sus actividades.

