Osmel Sousa lloró recordando el rechazo que sintió por sus padres: “Llevé una infancia tan oprimida”

El ‘Zar de la Belleza’ como es conocido Osmel Sousa se ha convertido en uno de los participantes más queridos de ‘La Casa de los Famosos 3’, reality show en el que ha abierto su corazón. Esta vez confesó la dura infancia que vivió porque sintió rechazo de sus padres sobre su orientación sexual.

El cubano entró al confesionario para conversar con ‘La Jefa’ y se desahogó sobre uno de los temas más difíciles para él: su relación con su familia. Entre lágrimas soltó desgarradoras frases que conmovieron a muchos internautas y a la propia voz de la casa.

“Cuando yo me salí de mi casa sentí que no me aprobaban como yo era. Yo llevé una infancia tan oprimida, porque yo oía siempre a mi mamá decir que ella preferiría que un hijo de ella muriera si fuera homosexual”. Osmel Sousa

Asimismo, dijo que desde muy niño se sintió confundido y con temor a comportarse como su corazón le pedía. “Yo me sentía de muchacho muy confundido y como tratando de no demostrar nada como era yo, que lo soy desde chiquito, creo yo”, subrayó.

El ‘Tío Osmel’, como muchos internautas lo llaman, expresó que escuchar a sus compañeros de reality hablar de sus familias lo hizo confesar lo que él vivió con su familia.

“Me daba un cargo de conciencia el no acercarme a mi papá y a mi mamá porque tenía el temor de que no me aceptaran; y así pasó el tiempo y no los volví a ver en muchos años. De hecho, a mi papá no lo volví a ver más nunca porque murió estando yo en Venezuela”, relató sin poder evitar quebrarse por los recuerdos.

Las vivencias que tuvo con su núcleo familiar y su posterior decisión de alejarse de ellos por temor a ser rechazado por ser homosexual lo han cargado de sentimientos e impulsado a pedir “perdón” en la iglesia siempre que va.

“Pido perdón por no acercarme a mis padres, eso es un pesar que llevo por dentro, que hoy lo estoy compartiendo con ustedes por primera vez, creo, porque no me gusta hablar de esto”, agregó.

El expresidente de la Organización Miss Venezuela se dejó ver visiblemente afectado, al tiempo que agradeció a ‘La Jefa’ por escucharlo.

Durante sus más de 40 décadas al frente de la preparación de mises logró obtener la corona del Miss Universo con Irene Sáez (1981), Bárbara Palacios (1986), Alicia Machado (1996), Dayana Mendoza (2008), Stefanía Fernández (2009) y Gabriela Isler (2013).

Su logro más grande fue la coronación de Dayana Mendoza a su paisana Stefanía Fernández en 2009.

***

Te puede interesar:

– VIDEO| Captan a Osmel Sousa realizando su rutina de maquillaje en ‘La Casa de los Famosos’

– Nicole Chávez es la tercera eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y el público festeja en redes

– Julio César Chávez estaría devastado tras la eliminación de su hija de La Casa de los Famosos