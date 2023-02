Julio César Chávez estaría devastado tras la eliminación de su hija de La Casa de los Famosos

El ex campeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, se ha mostrado indignado ante los comentarios negativos en contra de su hija Nicole Chávez durante su participación en el Reality Show, La Casa de los Famosos, el cual es transmitido por Telemundo.

Nicole ya se prepara para salir del programa y ha recibido múltiples críticas tanto de los televidentes cómo de sus compañeros, una situación que Julio César Chávez no ha podido manejar y por la que se ha mostrado devastado.

La negativa de Julio César Chávez

Cabe recordar que el legendario ex pugilista mexicano nunca estuvo de acuerdo con la participación de su hija en el citado Reality Show, sin embargo le mostró su apoyo como buen padre que desea ver triunfar a su hija.

Desde el ingreso de Nicole Chávez al programa de televisión, muchas han sido las polémicas en las que se ha visto envuelta, tal es así que Julio César ya le ha ofrecido “trompadas” a unos cuantos que tildó de fracasados.

Chávez nunca soportó a los detractores de su hija, los cuales constantemente pedían su salida del show. La misma Nicole admitió entrevista con Yahoo en Español, que sufrió mucho por los comentarios en contra de sus padres.

“Ver como mis papás sufrieron por todo lo que se ha dicho sobre mí ha sido muy duro”, afirmó. “Yo entiendo que se metan conmigo, pero que digan que mis papás no me supieron criar no solo es injusto. Es inaceptable“, reiteró Nicole.

Lista para salir de La Casa de los Famosos

Nicole Chávez únicamente recibió 5% de respaldo para continuar en La Casa de los Famosos, y los fanáticos del programa celebraron su salida del programa.

La hija del legendario boxeador se prepara para su salida del programa La Casa de los Famosos y Julio César Chávez se encuentra decepcionado y en silencio.

