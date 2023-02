Julio César Chávez habló sobre la posible pelea de su hijo con el Canelo Álvarez

Luego de varios meses apartado de las redes sociales y las polémicas, Julio César Chávez Jr. reapareció para provocar al Canelo. El “Junior” le propuso una revancha a Saúl Álvarez para que tuviese un rival más atractivo de los que maneja. El “Gran Campeón Mexicano” reconoció no estar al tanto de estas declaraciones de su hijo.

“No sabía. Yo respeto las opiniones de mi hijo, aunque no las comparto. Ya es decisión de él, no mía“, dijo Julio César Chávez en unas declaraciones difundidas por Maxine Woodside a través de YouTube.

Ante esta idea del “Junior”, Julio César Chávez explicó que todo dependerá de su compromiso en los entrenamientos para intentar alcanzar su mejor versión sobre el cuadrilátero. No está de más mencionar que Chávez Jr. viene de afrontar un largo proceso de recuperación por sus constantes recaídas en las adicciones.

“No se, la verdad. Todo va a depender de él de cómo se prepare y cómo se cuide”, agregó.

Canelo no le tiene miedo al “Junior”

Entre sus provocaciones, Chávez Jr. aseguró que sigue siendo un rival de cuidado para Saúl Álvarez. El “Gran Campeón Mexicano” fue cuestionado sobre el presunto temor que tendría el Canelo sobre su hijo a lo que el ex boxeador respondió negativamente.

“No, Canelo no le tiene miedo a Julio, simplemente el Julio necesita reactivarse, ganar peleas y estar listo (para una revancha)“, concluyó.

