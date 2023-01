Julio César Chávez Jr. reaparece para provocar al Canelo Álvarez: “Sigo siendo una amenaza para él”

En el 2023 se espera con ansias ver de nuevo en el cuadrilátero al Canelo Álvarez. A pesar de que no hay nada concreto, hay varios nombres sobre la mesa. John Ryder, Dmitri Bivol, David Benavidez y Caleb Plant son algunos de los candidatos. Pero Julio César Chávez Jr. pide no ser olvidado, pues considera que es un oponente serio para el tapatío.

“Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada de boxeo, ¿por qué? Porque soy una persona que le cae bien a la gente, yo no soy como él, soy su opuesto (…) Si pelea conmigo, va a ganar más dinero, va a ganar más reputación…”, indicó Chávez en una entrevista para el canal El Boxglero.

El “Junior” cuestionó la calidad de los rivales a los que se ha enfrentado el tapatío. El hijo del “Gran Campeón Mexicano” insinuó que él es mejor oponente que John Ryder, peleador inglés que está entre los candidatos a subirse al ring con Saúl Álvarez.

“Canelo es un gran boxeador, de lo mejor en el boxeo, no te lo puedo negar. Pero hay otros que somos buenos, duros y le podemos dar mejores peleas que lo que le han dado esos peleadores ingleses (…) Nosotros no vamos a respetar a Canelo por como se llame o porque haya ganado o porque tenga promotores (…) a mí no me interesan. Si peleo, pelearé con él y ya“, aseguró.

A pesar de que Julio césar Chávez Jr. no se sube al cuadrilátero desde el 18 de diciembre de 2021, el “Junior” se considera preparado para afrontar la revancha contra el tapatío en caso de que él quiera.

“Soy boxeador. Si quiere pelear conmigo… porque es morbo, aunque diga que no, va a generar mucho esa revancha (…) Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores en el momento que sea y en las circunstancias que sea“, concluyó. Julio César Chávez Jr. se llevó una victoria por decisión unánime sobre David Zegarra esta noche en Culiacán. #LaCasaDelBoxeo 🥊



Información de boxeo: https://t.co/KQJKQeYNL4 pic.twitter.com/E11d7aoqDP— Box Azteca (@BoxAzteca7) December 19, 2021

