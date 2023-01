Canelo Álvarez fue directo al orgullo del “Junior”: el boxeador tapatío calificó de desperdicio a Julio César Chávez Jr

En los últimos días, Julio César Chávez Jr. reapareció en los medios al conceder una entrevista para hablar de su futuro. El “Junior” lució algo recuperado luego de sus constantes recaídas en las adicciones. A pesar de que Chávez Jr. lucha por volver a la élite del cuadrilátero, el Canelo Álvarez descalificó la carrera de su compatriota.

Saúl Álvarez fue entrevistado por la revista GQ. El boxeador tapatío participó de una dinámica en la cual debía responder a nombres de boxeadores con la primera palabra que se le viniera a la mente. Al Canelo le nombraron a Julio César Chávez Jr. y la respuesta del tapatío fue “Un desperdicio”.

‘CANELO’ CRITICA AL JUNIOR🤯👊🏼



Saúl Álvarez fue cuestionado sobre su opinión por Julio César Chávez Jr, el cual calificó como “un desperdicio”💥🥊



Esto se debe a que Chávez Jr, considera que aún podría derrotar al ‘Canelo’ en una pelea💪🏼✅#TeDaMásEmociones #CaneloÁlvarez pic.twitter.com/knpo7lGJki — La Octava Sports (@laoctavasports) January 24, 2023

El “Junior” cargó a su espalda el peso del nombre de su padre, el legendario Julio César Chávez. A pesar de que Chávez Jr, mostró grandes dotes en sus primeros años como profesional, el púgil mexicano fue entorpeciendo su camino y manchando su talento con problemas fuera del cuadrilátero como las adicciones. En este mismo orden de ideas, el Canelo habló de la disciplina, el elemento fundamental para lograr los objetivos dentro del ring.

“No hay una fórmula perfecta y, por supuesto, no hay secretos. He visto muchos talentos desperdiciados, como también he visto a muchísima gente que le echa ganas y no tienen el talento (…) Entonces, creo que los jóvenes deben encontrar en qué son buenos, cuál es su talento y apostar por la disciplina. Creo es la base para llegar a lo más alto“, sentenció Álvarez.

El “Junior” quiere volver a la élite

En su reaparición en los medios, Julio César Chávez Jr. reconoció que trabajará por conseguir 100 peleas en su carrera profesional. El “Junior” también criticó la elecciones de los rivales del Canelo Álvarez y aseguró que estaría listo en caso de que el tapatío quiera una nueva pelea con él. Chávez Jr. considera que él es un rival mucho más atractivo del cual Saúl Álvarez podría generar más ganancias. Julio César Chávez Jr. reaparece para provocar al Canelo Álvarez: “Sigo siendo una amenaza para él” https://t.co/86odAFmzdE— La Opinión (@LaOpinionLA) January 18, 2023

También te puede interesar:

· Julio César Chávez Jr. pretende volver a lo más alto del boxeo

· Julio César Chávez Jr. reaparece para provocar al Canelo Álvarez: “Sigo siendo una amenaza para él”

· “Yo no quería que mis hijos pelearan”: la dura confesión de Julio César Chávez