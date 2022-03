“Yo no quería que mis hijos pelearan”: la dura confesión de Julio César Chávez 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Julio y Omar Chávez han seguido el legado de su padre. Ambos incursionaron en el boxeo profesional. Aunque no fueron tan exitosos como su padre, los peleadores mexicanos llegaron a estar bajo la lupa de la disciplina por todo lo que representó el “Gran Campeón Mexicano”. Sin embargo, Julio César Chávez confesó que no quería una vida dentro del ring para sus hijos.

“Yo no quería que mis hijos pelearan, pero cómo quitarle el sueño a un niño que toda su vida vio a su padre boxeando. Ellos crecieron viendo eso y quieren ser como su padre. Al principio me opuse totalmente, pero cuando los hijos te lloran se te bajan los pantalones“, reconoció Julio César Chávez en una entrevista para Un Round Más.

A pesar de los problemas familiares, Julio César Chávez continúa manifestando su cariño hacia Omar y el “Junior”. Pese a las derrotas sobre el ring y que en algún momento los motivó a retirarse, el “Gran Campeón Mexicano” siempre fue el primer espectador de sus peleas.

La culpa no deja tranquilo a Julio César Chávez

Puntualmente, en el caso del “Junior”, las adicciones a las drogas ha sido uno de los obstáculos que no le permitieron despegar en el boxeo. De hecho, actualmente Chávez Jr. Se encuentra en un centro de rehabilitación. A pesar de tenderles la mano, el “César del Boxeo” siente importancia de no poder recuperar a su hijo de los problemas con el vicio.

“Hice muchas cosas mal, saben mi pasado que no es grato, pero no me arrepiento de nada porque Dios me dio otra oportunidad de vida y eso me ha permitido ayudar a mucha gente con el mismo problema que yo. Lástima que no he podido ayudar a mi hijo todavía, pero en eso estoy (…) No hay que dejar que nuestros hijos empiecen con esos temas porque está cabrón detenerlo“, concluyó el ex boxeador mexicano. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

