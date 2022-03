Julio César Chávez tiene bloqueada a su madre: “Contéstame, hijo. Te estoy marque y marque todos los días” [video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La relación entre Julio César Chávez y sus hijos parece romperse cada vez más. Pero los problemas familiares estarían llegando a otro plano: un disgusto entre el “Gran Campeón Mexicano” y su madre, Isabel González. Según explica Omar Chávez, hijo del “César del boxeo”, su padre está siendo manipulado y esto ha salpicado la relación con su abuela.

“Julio te estoy marque y marque todos los días, ahora te marque como diez veces y no me contestas, contéstame, hijo. Te marco y el teléfono está ocupado porque está bloqueado, hijo. Ya llevé el teléfono arreglar y está bloqueado, me tienen bloqueada, no sé si tú”, dijo Isabel González en un video publicado por Omar Chávez.

Según el testimonio de Omar, Julio César Chávez se está distanciando de varios miembros de su familia a razón de una presunta manipulación por parte de su esposa Myriam Escobar.

“Me da tristeza ver a mi abuela así (…) Estoy alzando la voz por muchos de la familia que nos hemos guardado. Papá abre los ojos y solo te pido que no te dejes engañar por las cosas que te dice tu mujer. Si me causa demasiada tristeza está situación tan delicada por la que esta pasando mi familia”, explicó Omar.

Las adicciones no son un problema

Finalmente, Omar Chávez aclaró que la disconformidad y disgusto de Julio César Chávez con sus hijos no está vinculado a las adicciones. A pesar de que están pasando por una relación turbulenta, el boxeador mexicano reconoció amar a su padre. Pero recalcó su deseo de que el “Gran Campeón Mexicano” deje de ser manipulado.

“Quiero dejar en claro si la relación con mi papá se está rompiendo no es por que yo ande mal, ni en malos pasos. Mi papá es mi papá y siempre lo voy amar, aquí está tu familia esperando que ya no te dejes envolver por las cosas que te dice tu mujer de nosotros, mi tía y mi abuela”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Omar Chavez (@omarchavezzbu)

