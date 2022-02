Julio César Chávez recibió un golpe al mentón de Marco Antonio Barrera: “Lo ven como ídolo porque fue un drogadicto, borracho y golpeaba a la gente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Continúa una nueva polémica sobre la carrera de Canelo Álvarez. Muchos cuestionan el estatus de “ídolo” del tapatío. Sin embargo, Marco Antonio Barrera salió en defensa de Saúl Álvarez, pero entre sus argumentos atacó a Julio César Chávez.

Entre las razones que expone Barrera están los obstáculos y escándalos por lo que han atravesado ambos boxeadores. El ex peleador mexicano considera que la limpia carrera de Saúl Álvarez no es algo que llame la atención de los aficionados al boxeo, a diferencia de la ruidosa carrera de Julio César Chávez.

“(Canelo) es lo contrario a lo que la gente celebra. Que lo veamos (a Chávez) como ídolo porque fue drogadicto, porque lo veamos como ídolo porque golpeaba a la gente, que lo veamos como ídolo porque subía borracho a pelear”, sentenció Marco Antonio Barrera a través de una entrevista con Roberto Martínez.

Bajo estas circunstancias, el ex boxeador mexicano se cuestiona la forma en la que se forjan los ídolos. Barrera considera que la idolatría máxima debe ser al revés: reconocer a Saúl Álvarez por una carrera exitosa dentro del ring y una vida tranquila fuera de ella.

“Debemos estar al revés. Aplaudir a Canelo que es un deportista 100 por ciento, es un peleador que se mete no sé cuántos meses a preparar. Hace mucha labor social, está al pendiente de muchas cosas. ¿Por qué no lo vemos como ídolo? ¿Por qué ponemos de referencia con lo más malito?”, se preguntó el ex boxeador azteca. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

