Julio César Chávez: la leyenda del boxeo que fue idolatrado por los mexicanos, pero temido por sus hijos

Julio César Chávez es sin duda alguna uno de los mejores boxeadores en la historia de México. El “César del Boxeo” despertó una gran idolatría entre sus seguidores. Chávez es considerado uno de los más grandes ídolos por sus proezas dentro del ring. Sin embargo, fuera del cuadrilátero el “Gran Campeón Mexicano” dejó mucho que desear y su familia padeció sus problemas en primera fila.

Hace unas semanas, Chávez Jr. atacó fuertemente a su padre al indicar que si lo llegasen a conocer bien, tendrían otra concepción de élite. A pesar del cariño y el aprecio que reconoció tenerle a su padre, el “Junior” no deja en el pasado los episodios de agresividad del ex boxeador.

El hijo de “La Layenda” recordó cómo su padre golpeaba a su esposa. Una situación que después de tantos años parece haber dejado una marca en el “Junior”. El tiempo no lo ha curado, Chávez Jr. prácticamente en cada uno de sus directos en las redes sociales, recuerda alguna de las fatídicas escenas de su padre.

Nicole Chávez, la hija que le temía al “Gran Campeón Mexicano”

Tres años atrás, Nicole Chávez reveló a Ventanendo cómo eran los recuerdos de su infancia sobre Julio César Chávez. La hija del “César del Boxeo” reafirmó el fuerte carácter de su padre e incluso llegó a asegurar que sentía miedo de él por sus conductas agresivas.

“Antes era un caos, no solo habían mujeres. Yo no puedo contar una historia fea de él, porque siempre fue muy cuidadoso. Nunca lo vi tomar de una botella una cerveza, nunca lo vi drogarse, ni mucho menos. No tengo muchas imágenes feas, pero sí recuerdo que le tenía mucho miedo (…) A veces sí era un poco agresivo, él tiene un tono de hablar muy bronco, muy fuerte, y enojado es el triple. Me hacía la dormida cuando me iba a ver“, recordó.

A pesar de estas concepciones, tanto Chávez Jr. como Nicole han reconocido en múltiples ocasiones el gran afecto y cariño que le tienen a su padre. Los aficionados al boxeo también prefieren recordarlo así; una leyenda del boxeo con un pasado turbio, pero que no mancha su legado.

