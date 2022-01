“Me dan ganas de traer una pistola para cuando vengan los de la clínica”: Julio César Chávez Jr. explota contra su padre por querer internarlo [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Julio César Chávez Jr. ha llevado una vida envuelta en los escándalos. El “Junior” ha estado muy activo a través de las redes sociales y ha criticado fuertemente a su padre. En los últimos días fue detenido por la policía porque presuntamente llevaba un arma. Bajo estas circunstancias y una amenaza de ser internado nuevamente para combatir las adicciones, Chávez Jr. deseó poder tener una.

“Dicen que traigo una pistola, no la traigo, pero sí me dan ganas de traerla para cuando vengan los cabrones (de la clínica) a mi casa a la fuerza les voy a tirar para atrás, y tengo mi derecho. Van a decir que los amenacé, lo que digo es que si me quieren lastimar, ¿quién es primero ellos o yo?, pues yo”, sentenció el boxeador mexicano en unas declaraciones a sus redes sociales.

Julio César Chávez busca ser intermediario entre su hijo y su esposa

El “Junior” reconoció que su padre ha insistido para que fuese junto a Frida Muñoz o de lo contrario irían a la clínica de rehabilitación. Sin embargo este es un plan que rechaza rotundamente el boxeador mexicano e incluso reveló que le han aconsejado demandarlos.

“(Mi padre me dice) ve con ella si no te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden (…) Soldados, policías, abogados, me dicen que los demande, pero yo no he querido, no me interesa hacer algo contra ellos”, manifestó.

¿Julio César Chávez vuelve a tener problemas con las drogas?

Entre tanta molestia que expresó el “Junior” hubo un momento en el que insinuó que su padre posiblemente tiene nuevamente problemas con las adicciones. El boxeador mexicano no quiso entrar en detalles, pero dejó entreabierta una puerta con múltiples posibilidades.

“Con el permiso de todos los mexicanos, hay que hacer un estudio del cerebro de todos los que están ahí, y el que salga mal que lo internemos, si él está mal otra vez porque a mí me han dicho que… no sé, no voy decir nada. Hacemos los estudios y el que salga mal que se interne“, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

Finalmente, Chávez Jr. aseguró que respeta y quiere a su padre, aunque resaltó el motivo de su disgusto. El púgil azteca no quiere que se metan en su vida privada y mucho menos en temas que conciernen a su familia.

“Es una leyenda y yo lo respeto, el respeto que yo le tengo es de verdad, yo nunca lo ocupe para nada, pero yo siempre lo admiro, pero mejor de lejitos, yo adoro a mi papá, pero que no me hable de mi familia. Nadie lo quiere como yo“, concluyó.

