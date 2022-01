Julio César Chávez Jr. ‘desenmascara’ a su padre: “Si lo conocen se les va a quitar que lo quieren”

‼️El mensaje de @jcchavezjr1 a @jakepaul “hey Jake F%#$! You!! F%#$! You!! Me la pellizcas” en una platica que tuvieron esta noche Chávez Jr y Poncho De Nigris‼️🔥🔥🔥



¿Quién ganaría la pelea entre Chavez Jr y Jake Paul?



Via @_PonchoDeNigris



#boxing #JakePaul #chavezjr pic.twitter.com/u3wTPeGoFo— No Puedes Jugar Boxeo (@NPJBoxeo) January 15, 2022