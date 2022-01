“No me contestan mis hijos, no puede controlar a unos niños”: Julio Cesar Chávez Jr. expone los conflictos con su esposa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La relación entre Julio César Chávez Jr. y Frida Muñoz expone cada vez más problemas personales. En los últimos días la aún esposa del boxeador mexicano manifestó que el “Junior” es una persona enferma y que trata sus problemas con pastillas. En este sentido, el hijo del “Gran Campeón Mexicano” expuso más conflictos entre ellos que afectan a sus hijos, además de revelar que tiene COVID-19.

“Yo tengo COVID y ella no me ha hablado, no me contestan mis hijos, ella le dice a mi niña (Julia) que no conteste la tablet. La persona adulta no puede controlar a unos niños y decirles que yo estoy mal. Oigan yo no hago más que entrenar, portarme bien, no tomo para nada“, expresó el boxeador mexicano a través de sus redes sociales. Sus testimonios fueron recopilados por Mediotiempo.

Por otra parte, el “Junior” explicó que lo único que quiere es la seguridad de sus hijos. Sin embargo el boxeador mexicano reconoció que todavía quiere a Frida a pesar de que, según su concepción, ella no a él.

“Hablé a mi casa, me contestó otra persona y luego ya no me dieron la cara. Tengo las cámaras y todo en mi casa para que ellos estén bien. Si no me enseña las cámaras de mi casa es porque no quiere tener comunicación conmigo ni que mis hijos estén seguros. Yo sí la quiero, pero ella no me quiere, yo sí quiero a mis hijos y sí le hablo a mi familia, aunque me haya contestado otra persona en mi casa”, expresó.

Las declaraciones de Frida Muñoz sobre Julio César Chávez Jr.

