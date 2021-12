“A Canelo le faltan pantalones para ser el mejor boxeador mexicano de la historia”: Julio César Chávez Jr. atacó a Saúl Álvarez

Julio César Chávez Jr. se unió a la eterna discusión sobre Canelo Álvarez. Hay mucha controversia al momento de pensar si el tapatío es uno de los mejores boxeadores de la historia y un ídolo en México. Ante esta interrogante, el “Junior” acusó de miedoso a Saúl Álvarez.

“Lo que le falta a Canelo para serlo es hacerlo mejor (ser el mejor púgil azteca en la historia). Que por lo menos, en el momento la gente piense que es el mejor mexicano de todos los tiempos. Posiblemente lo pudiera ser en cualidades, pero no lo es en pantalones”, sentenció Chávez Jr. en una entrevista para TV Boxeo.

No es la primera vez que se tilda de miedoso a Saúl Álvarez. De hecho, en los últimos días el Canelo ha adquirido este rótulo al rechazar constantemente una pelea contra David Benavidez, el peleador que muchos consideran que puede vencer al tapatío.

“No lo es (el mejor) en pantalones porque no tiene las agallas para enfrentarse a quien sea como venga. Dos o tres veces con Golovkin, conmigo dos veces, con el que la gente quiera”, sentenció el “Junior”.

Por otra parte, Julio César Chávez Jr. comparó a su compatriota con Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Sin embargo, el “Junior” aseguró que Canelo no genera la misma popularidad y ganancias que dichas leyendas, simplemente porque no se atreve a asumir lo que venga por delante.

“Mayweather y Pacquiao vendía un millón o dos millones de casas peleando con quien sea. Canelo vende 700 u 800 mil casas, que son muy buenas. Tiene una imagen, pero no vende más ni es Mayweather o Pacquiao porque no se atreve”, explicó. The boxing world paused once again when @FloydMayweather and Canelo Alvarez stepped up to fight each other in an earth-shattering matchup for the WBA and WBC super welterweight titles in 2013. #OTD pic.twitter.com/tmcljc83vR— Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) September 14, 2021

Chávez Jr. orgulloso de los logros de Canelo

A pesar de las críticas Julio César Chávez Jr. no se hace de la vista gorda con todos los logros que ha obtenido el tapatío. El “Junior” considera que los mexicanos deben sentirse orgullosos de poder ver al mejor peleador del momento.

“Se respeta porque han hecho un gran trabajo, pero hay detallitos que quedan ahí y no hacen al Canelo el ídolo que realmente debe ser porque es el mejor del mundo. Todos los mexicanos debemos estar orgullosos porque es el mejor del mundo”, concluyó.

