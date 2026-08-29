Subieron a una famosa montaña rusa en California y terminaron en cirugía cerebral: el inquietante historial de X2

Dos mujeres que no se conocían llegaron a Six Flags Magic Mountain, en California, para pasar un día de diversión. Subieron a la misma montaña rusa con apenas seis días de diferencia y, poco después, ambas fueron trasladadas de urgencia al hospital. Las dos terminaron necesitando cirugía cerebral de emergencia por graves hemorragias.

Los casos forman parte de una extensa investigación publicada esta semana por CNN, que revisó expedientes judiciales, registros médicos y documentos internos relacionados con X2, una de las montañas rusas más famosas y extremas del parque ubicado en Valencia, en el condado de Los Ángeles.

La investigación identificó más de una docena de personas que sufrieron lesiones graves o fueron hospitalizadas después de montar X2 durante casi dos décadas, además de dos muertes vinculadas con la atracción.

La montaña rusa está cerrada actualmente. La propia página de Six Flags la incluye entre las atracciones que permanecen fuera de servicio.

“Un rito de iniciación para los más temerarios. Con asientos giratorios de 360° y caídas de cabeza, X2 es realmente aterradora”. Así la define la empresa en el sitio web. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Fue a Six Flags por el cumpleaños de su hija y terminó en una operación cerebral

El primero de los dos casos recientes ocurrió el 5 de julio de 2026. Pamela Guillen, de 40 años, había viajado a Six Flags Magic Mountain para celebrar el cumpleaños número 16 de su hija Camille.

Ambas subieron a X2 Coaster. Cuando terminó el recorrido, Camille encontró a su madre en muy malas condiciones. Guillen fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde los médicos descubrieron un hematoma subdural agudo con compresión cerebral.

La situación era tan grave que los neurocirujanos tuvieron que abrirle el cráneo para reducir la presión sobre el cerebro. Guillen sobrevivió, pero contó a CNN que todavía enfrenta las consecuencias: dolores de cabeza diarios, fatiga y dificultades para recuperar la vida que tenía antes del episodio.

Su descripción de lo ocurrido resume la dimensión del caso: entró a la atracción como una visitante más y salió convertida en una emergencia médica.

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Seis días después ocurrió algo alarmantemente parecido

X2 continuó funcionando después de la hospitalización de Guillen. El 11 de julio, apenas seis días después, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, subió a la misma montaña rusa sin saber lo que había ocurrido la semana anterior.

Al terminar el recorrido se desplomó. También fue trasladada de urgencia al hospital y, al igual que Guillen, necesitó cirugía cerebral de emergencia después de sufrir una grave lesión traumática.

Su padre, Joshua Wilkinson, dijo a CNN que las fuertes sacudidas habían dañado parte de su cerebro y provocado una hemorragia. Naomi permanecía hospitalizada cuando se publicó la investigación y su familia aseguró que todavía enfrentaba un futuro incierto.

Los tres neurocirujanos que atendieron a las dos mujeres concluyeron, según CNN, que las lesiones cerebrales graves fueron consecuencia de un evento traumático de aceleración y desaceleración rápida experimentado durante el recorrido de X2.

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Qué tiene de diferente la montaña rusa X2

X2 no funciona como una montaña rusa convencional. Six Flags la promociona como una experiencia extrema en la que los asientos pueden girar 360 grados hacia adelante y hacia atrás independientemente del movimiento del tren.

La atracción tiene una caída de aproximadamente 200 pies y alcanza velocidades de hasta 76 millas por hora, unos 122 km/h. Mientras el tren realiza descensos, giros y cambios bruscos de dirección, los pasajeros también rotan sobre un eje independiente.

Six Flags describe X2 como una experiencia diseñada para provocar una “sobrecarga sensorial”.

CNN encontró antecedentes de lesiones durante años

Los dos episodios de julio no serían los primeros. CNN revisó demandas, declaraciones judiciales y registros relacionados con personas que denunciaron traumatismos cerebrales, hemorragias y otras lesiones graves después de utilizar X2.

Uno de los casos más graves fue el de Christopher Hawley, de 22 años, quien subió a la montaña rusa en junio de 2022. Poco después de bajar comenzó a sentirse mareado, perdió el conocimiento y fue llevado al hospital. Los médicos descubrieron una hemorragia cerebral severa. Murió menos de diez horas después.

El médico forense determinó que falleció por un traumatismo contundente en la cabeza ocurrido durante un accidente en una atracción de parque, según los registros revisados por CNN. La familia demandó posteriormente a Six Flags.

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Registros mencionan al menos 70 quejas por lesiones de cabeza y cuello

Uno de los datos más llamativos de la investigación surge de documentos internos. Un experto contratado por la familia de Hawley afirmó después de revisar registros de Six Flags que la compañía había recibido al menos 70 quejas relacionadas con lesiones de cabeza o cuello en X2 durante los tres años anteriores a la muerte del joven.

CNN señaló que no está claro cómo la compañía registra y analiza sistemáticamente este tipo de incidentes.

El especialista en seguridad de parques Brian Avery, profesor de la Universidad de Florida, consideró que una sucesión de lesiones cerebrales traumáticas asociadas con una misma atracción constituye una señal que debería justificar una revisión integral.

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Otra mujer murió tras montar X2 en 2010

Christopher Hawley tampoco fue la primera muerte relacionada con la montaña rusa. En 2010, Hilda Farias, de 28 años y madre soltera, murió después de montar X2.

Expertos médicos sospecharon entonces que la intensidad de la atracción había provocado la ruptura de una anomalía cerebral preexistente. La familia posteriormente llegó a un acuerdo judicial por una suma que no fue revelada.

Esto convierte la muerte de Hawley en 2022 en el segundo fallecimiento relacionado con X2 identificado en los registros analizados por CNN.

Qué dice Six Flags sobre las lesiones

CNN envió a Six Flags una lista detallada de preguntas sobre los casos, pero la compañía no respondió específicamente a cada una de ellas. En litigios anteriores, Six Flags sostuvo que X2 es sometida a inspecciones diarias y que las fuerzas generadas por la atracción no deberían causar una lesión cerebral traumática a un pasajero normal que la utilice correctamente.

Ese argumento contrasta con la opinión de los médicos que atendieron a Guillen y Greer-Wilkinson, quienes relacionaron las lesiones con la rápida aceleración y desaceleración experimentadas durante el recorrido.

Tras la muerte de Hawley en 2022, las autoridades de California ordenaron inicialmente cerrar X2 para inspeccionarla, aunque la atracción volvió a operar pocos días después.

X2 sigue cerrada en Six Flags Magic Mountain

La atracción dejó de funcionar después del segundo caso registrado en julio y continúa cerrada actualmente. Six Flags no ha anunciado públicamente cuándo volverá a operar.

Su página oficial de cierres continúa incluyendo a X2 entre las atracciones fuera de servicio de Magic Mountain.

La investigación de CNN vuelve ahora a colocar bajo la lupa una pregunta que las familias de los afectados plantean desde hace años: cómo una de las montañas rusas más conocidas de Estados Unidos pudo seguir operando después de acumular denuncias de lesiones cerebrales graves y dos muertes vinculadas a su recorrido.

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