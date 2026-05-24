El pueblo de Texas que aparece entre los destinos más acogedores de Estados Unidos

Texas suele asociarse con grandes ciudades, rutas interminables, parrillas gigantes y paisajes abiertos. Pero entre Austin y San Antonio hay un destino que rompe bastante con esa imagen y que acaba de aparecer entre los pueblos más acogedores de Estados Unidos: Fredericksburg.

Este pequeño rincón del Texas Hill Country fue destacado en una reciente selección difundida por Southern Living, basada en un ranking de World Atlas sobre algunos de los pueblos más hospitalarios del país.

En la lista también aparecen Beaufort, en Carolina del Sur, y Bay St. Louis, en Mississippi, dos destinos del sur que, al igual que Fredericksburg, destacan por su ambiente relajado, su encanto histórico y esa sensación de bienvenida que muchos viajeros valoran cada vez más.

Las áreas naturales y parques de Fredericksburg ofrecen grandes oportunidades para salir al aire libre y disfrutar de la belleza paisajística de Texas Hill Country. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Lo interesante es que ninguno compite con las grandes ciudades por tamaño o atracciones masivas. Justamente al contrario: su atractivo está en ofrecer una experiencia más tranquila, caminable y auténtica.

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Dónde queda Fredericksburg y por qué llama tanto la atención

Fredericksburg está ubicado a unas 80 millas al oeste de Austin y a poco más de una hora de San Antonio, lo que lo convierte en una escapada muy accesible para miles de familias texanas.

Lo primero que sorprende es que no parece el Texas que muchos imaginan. Fundado por inmigrantes alemanes a mediados del siglo XIX, conserva una identidad muy particular, con arquitectura histórica, gastronomía de inspiración europea y un ritmo mucho más pausado que el de las grandes ciudades del estado.

Hoy es uno de los destinos favoritos dentro de Texas para escapadas de fin de semana, especialmente entre parejas, grupos de amigos y viajeros que buscan desconectarse sin ir demasiado lejos.

Entre sus principales atractivos están:

Main Street, con tiendas independientes, cafés y restaurantes.

Enchanted Rock State Natural Area, ideal para senderismo y vistas panorámicas.

National Museum of the Pacific War.

Las bodegas y rutas del vino del Texas Hill Country.

Los otros pueblos del ranking

Mientras Fredericksburg se lleva la atención como representante de Texas, no fue el único destino del sur que apareció en esta selección de pueblos especialmente acogedores en Estados Unidos. El ranking también destaca otros rincones menos conocidos que comparten una característica cada vez más buscada por los viajeros: experiencias tranquilas, con identidad propia y lejos del ritmo agotador de los grandes destinos turísticos.

Desde un elegante pueblo costero en Carolina del Sur hasta una pequeña joya frente al Golfo de México, estos lugares demuestran que el encanto de un viaje no siempre está en las grandes atracciones. A veces, alcanza con calles caminables, buena comida, paisajes agradables y esa sensación de llegar a un lugar donde uno realmente se siente bien recibido.

Beaufort, Carolina del Sur

Beaufort es uno de esos destinos donde el tiempo parece avanzar más lento. Sus calles arboladas, mansiones históricas y su frente costero lo convirtieron hace tiempo en una joya del sur de Estados Unidos.

Ubicado entre Charleston y Savannah, atrae a quienes buscan una escapada elegante pero tranquila, con mucha historia y una fuerte identidad sureña.

Bay St. Louis, Mississippi

Menos conocido para el turismo masivo, Bay St. Louis es una pequeña joya sobre la costa del Golfo.

Con galerías de arte, restaurantes relajados, playas y una atmósfera bohemia, se convirtió en una alternativa distinta para quienes quieren escapar de destinos más saturados.

Además, está relativamente cerca de Nueva Orleans, lo que lo vuelve una opción interesante para una escapada corta.

Por qué estos pueblos están ganando viajeros

No tienen parques temáticos, grandes centros comerciales ni el ritmo frenético de los destinos más famosos. Pero justamente ahí está el punto. Muchos viajeros en Estados Unidos están priorizando experiencias más tranquilas, destinos menos abarrotados y lugares donde caminar, comer bien y sentir que realmente están de vacaciones. Y Fredericksburg, Beaufort y Bay St. Louis parecen responder exactamente a esa búsqueda.

Y, en el caso de Texas, tener uno de esos destinos dentro del propio estado hace que la escapada sea todavía más tentadora.

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