Tom Homan advierte que la caravana migrante será detenida o deportada si intenta entrar a EE.UU.

“El zar de la frontera” Tom Homan advirtió que los integrantes de la caravana migrante “Fe y Esperanza” enfrentarán detención, rechazo o deportación si intentan ingresar a Estados Unidos. El grupo, integrado por unas 300 personas, avanza por México después de salir de Honduras.

Durante una entrevista con Fox News, Homan fue cuestionado sobre qué ocurrirá si la caravana llega a la frontera estadounidense. Su respuesta fue tajante: “No los dejaremos libres en Estados Unidos”.

El funcionario explicó que la política del gobierno del presidente Donald Trump contempla que las personas que intenten ingresar sin autorización sean rechazadas o detenidas para iniciar un proceso de deportación.

La caravana cruzó a México desde Guatemala

El grupo “Fe y Esperanza” salió de San Pedro Sula, Honduras, y posteriormente atravesó Guatemala. El pasado 25 de septiembre ingresó a México por el puente internacional Rodolfo Robles, en Chiapas.

La caravana estaba formada principalmente por migrantes hondureños, aunque también había personas procedentes de otros países de Centroamérica. Al llegar a Tapachula, los migrantes recibieron atención y agua antes de prepararse para seguir su camino hacia el norte.

Algunos migrantes han expresado su intención de llegar a Estados Unidos, aunque el grupo todavía se encuentra lejos de la frontera norte.

? JUST NOW: Tom Homan confirms the migrant caravan storming towards America is going to be 100% REPELLED



Even MEXICO is being told by the Trump admin to stop the caravan



"I hope [voters] are paying attention…remember the images of 12K illegals PER DAY coming across the? pic.twitter.com/SLU6iwIBx6 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 28, 2026

Homan advierte sobre deportaciones a terceros países

Una de las posibilidades planteadas por Homan es que algunos migrantes sean enviados a un tercer país, en lugar de regresar directamente a su nación de origen.

El funcionario explicó que esta alternativa podría utilizarse cuando los gobiernos de origen demoren en recibir a sus propios ciudadanos.

“Se les rechazará de inmediato o se les detendrá y se les vinculará a proceso y se les deportará”, dijo Homan. “Tal vez se les deporte a un tercer país, tal vez no a su propio país, porque si los países son lentos para recibir de regreso a sus ciudadanos, los mandamos a otro país”.

Homan aseguró que Estados Unidos cuenta con diferentes opciones para realizar estas deportaciones cuando el retorno directo no se concreta con rapidez.

Trump mantiene su política fronteriza

El funcionario afirmó que el desplazamiento de la caravana no modificará la política migratoria vigente. “Pues haremos valer la ley en la frontera; la frontera permanece cerrada“, declaró Homan.

También aseguró que durante casi 17 meses la administración Trump no ha liberado en territorio estadounidense a personas que ingresaron de manera irregular por la frontera.

“Cero liberaciones en la frontera por la administración de Trump. El presidente Trump lo prometió y cumplirá esa promesa”, afirmó Homan.

Mexicanos deportados denunciaron amenazas de ser enviados a África

La posibilidad de utilizar terceros países para deportaciones ya había generado denuncias de ciudadanos mexicanos expulsados de Estados Unidos.

Personas originarias de Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla y Chiapas afirmaron que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), les dijeron que podían ser enviados a África durante su proceso de deportación.

Los mexicanos también denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de los agentes, además de afirmar que fueron presionados para entregar sus pertenencias y documentos de identificación en instalaciones de ICE en Virginia.

“El ICE les está diciendo que aquellos que no renuncien a todos sus derechos que tenían en Estados Unidos, los van a llevar a África”, relató uno de los migrantes.

Otro de los afectados explicó por qué esa posibilidad generaba preocupación entre quienes habían sido deportados.

“Si nos llevan a Honduras, no hay problema. Si nos llevan a Guatemala, bueno, pero África está del otro lado del mundo”, señaló.

La caravana continúa su recorrido

El grupo “Fe y Esperanza” permanece en México y tiene previsto continuar su desplazamiento hacia el norte. El recorrido podría modificarse conforme más personas se incorporen o cambien sus planes migratorios.

Sigue leyendo: