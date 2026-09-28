Caso Tasia Fortune: la policía dice que el ahorcamiento fue un montaje

La muerte de Tasia Fortune, una mujer de color de 29 años y madre de cuatro hijos, fue presentada como un ahorcamiento, pero la Policía de Jackson, Mississippi, sostiene que la escena fue montada para ocultar un asesinato relacionado con un supuesto caso de drogas.

Fortune fue encontrada el 3 de agosto colgada de un árbol detrás de una vivienda aparentemente abandonada en Jackson. La jefa de policía, RaShall Brackney, dijo el lunes que los investigadores determinaron que la causa de muerte fue un homicidio y que algunos objetos fueron colocados deliberadamente en el lugar para desviar la investigación.

“Por lo que podemos ver, se trata aparentemente de un caso de drogas que salió muy mal, y que culminó con la muerte de Tasia Fortune”, declaró Brackney.

La investigación ya llevó al arresto de Jarques Ratliff, Earnest Lloyd Jr. y Eric Clark, quienes enfrentan cargos de asesinato. RaShall Brackney señaló que el caso todavía está abierto y que las autoridades no descartan nuevas detenciones y cargos de conspiración conforme avancen las pesquisas.

La escena generó temor por los antecedentes de Mississippi

El hallazgo del cuerpo provocó preocupación en Jackson porque las circunstancias recordaban los linchamientos de personas de color ocurridos históricamente en Mississippi.

Antes de que la policía informara que se trataba de una escena preparada, algunos funcionarios habían pedido una investigación federal por posibles violaciones de derechos civiles.

El juez Jeffery Reynolds, quien presidió la audiencia de uno de los acusados el lunes, reconoció que la forma en que fue encontrada Fortune había generado temor entre los residentes.

“La gente, con razón, desconocía si teníamos un asesino suelto que pudiera ahorcar a personas por motivos raciales”, declaró Reynolds, quien describió el hecho como un acto “atroz” que conmocionó a Jackson.

Tres hombres enfrentan cargos de asesinato

Las autoridades han acusado a Jarques Ratliff, de 51 años; Earnest Lloyd Jr., de 25; y Eric Clark, de 45, por la muerte de Fortune.

Clark se entregó a la policía el viernes y compareció ante el juez Reynolds el lunes. El magistrado estableció una fianza de $5 millones de dólares para el acusado.

Ratliff y Lloyd permanecen detenidos sin derecho a fianza. Ratliff se declaró no culpable durante una audiencia celebrada el pasado 14 de septiembre. Su abogado, Toney Baldwin, confirmó la declaración, aunque no hizo comentarios sobre los cargos.

La defensoría pública del condado de Hinds, que representa a Clark, tampoco quiso pronunciarse sobre el caso. Hasta ahora no se ha informado si Lloyd y Clark han presentado una declaración formal sobre los cargos ni si cuentan con abogados privados.

Los acusados habrían llevado a Fortune de una vivienda

Durante la audiencia de Clark, un detective de la Policía de Jackson presentó detalles sobre los movimientos de los tres hombres antes de que apareciera el cuerpo de Fortune.

De acuerdo con el testimonio de un testigo citado por el detective, Clark, Ratliff y Lloyd fueron a una vivienda de Capitol Street a principios de agosto para recoger a Fortune.

Los tres hombres se llevaron a la mujer durante un periodo de tiempo y después regresaron a la vivienda sin ella, según el testimonio presentado ante el tribunal.

Días más tarde, Fortune fue encontrada detrás de una casa desocupada en Road of Remembrance. La policía también confirmó que existía una relación conocida entre Fortune y los tres acusados, aunque no ha explicado públicamente en qué consistía.

La policía busca determinar quién participó en el montaje

Brackney señaló que la investigación continúa activa y que los acusados podrían enfrentar cargos de conspiración conforme los detectives obtengan más información.

“En última instancia, habrá que presentar cargos por conspiración en este caso a medida que siga desarrollándose”, dijo la jefa de policía.

Las autoridades no han dado a conocer todos los elementos que llevaron a concluir que el ahorcamiento fue preparado. La investigación busca establecer qué ocurrió antes de la muerte de Fortune y determinar si otras personas participaron en el crimen o en la preparación de la escena.

La madre de Fortune tuvo un encuentro con Clark

Christy Spivey, madre de Fortune, dijo que Clark se acercó a ella después de una audiencia relacionada con Ratliff y la abrazó.

Spivey aseguró que el acusado no reconoció haber cometido el asesinato, pero le dijo que había acudido al tribunal para entregarse a las autoridades.

“Nunca admitió haberlo hecho, pero dijo que estaba allí para entregarse por asesinato”, declaró la madre de Fortune.

La familia de la joven agradeció los arrestos y el apoyo recibido desde que se conoció su muerte, pero pidió paciencia mientras continúa la investigación.

“Queremos agradecer a todos sus oraciones y apoyo, y agradecemos que se haya roto el silencio, pero también queremos pedir paciencia y que esperen a que se conozcan todos los detalles antes de sacar conclusiones”, señaló la familia.

“Esto nos ha destrozado”, dice su madre

Spivey habló sobre la muerte de su hija en una entrevista realizada el 8 de agosto y describió el impacto que el caso ha tenido en la familia.

“Tasia era una mujer de carácter fuerte, llena de alegría y amor, tenía fe en Dios… tenía tan poco y daba tanto”, dijo.

La madre de Fortune resumió el dolor de la familia con una frase: “Esto nos ha destrozado”.

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