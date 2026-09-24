Dos estudiantes de la de la Universidad de Mississippi mueren en incidentes separados

Dos estudiantes de la Universidad de Mississippi, conocida como Ole Miss, fueron encontrados muertos en incidentes separados esta semana en Oxford, Mississippi, mientras las autoridades investigan las circunstancias de ambos fallecimientos.

Durante las investigaciones, la policía encontró kratom empaquetado que, según las autoridades, había sido vendido en una tienda minorista. Sin embargo, la causa de muerte de los dos estudiantes todavía no ha sido determinada y sus identidades no han sido divulgadas.

El Departamento de Policía de Oxford pidió a los estudiantes y a la comunidad universitaria que no especulen sobre los casos mientras continúan las investigaciones.

“Por precaución, recomendamos a todos evitar el kratom y cualquier otro medicamento o sustancia que no haya sido recetado o que no haya sido obtenido de una fuente confiable y regulada”, señaló la policía en un comunicado difundido el martes.

Las autoridades investigan si el kratom tuvo alguna relación con las muertes

La presencia de productos de kratom durante ambas investigaciones llevó a las autoridades a examinar si la sustancia pudo haber desempeñado algún papel en los fallecimientos.

No obstante, la policía de Oxford enfatizó que todavía no existe evidencia confirmada que permita establecer una relación.

“No tenemos información confirmada que indique que el kratom o cualquier otra sustancia haya contribuido a ninguna de las dos muertes”, señaló el departamento.

Las autoridades agregaron que funcionarios locales, estatales y federales trabajan conjuntamente para recopilar información y determinar qué ocurrió en cada caso.

El kratom se comercializa en tiendas de conveniencia, gasolineras y por internet. Sus productos contienen sustancias químicas que pueden aumentar el estado de alerta, la energía física y la capacidad de hablar. En dosis más altas, también pueden producir efectos sedantes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido sobre los riesgos asociados con el kratom y, particularmente, con productos concentrados de 7-OH. Entre los riesgos señalados están la dependencia, la adicción y otros efectos adversos graves.

Ole Miss pide evitar especulaciones

La universidad expresó sus condolencias a los familiares de los dos estudiantes y pidió a la comunidad universitaria que se abstenga de difundir información que no haya sido confirmada oficialmente.

Shawnboda Mead, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de Ole Miss, señaló el martes que la institución acompañaba a las familias de los estudiantes fallecidos.

“Animamos a nuestra comunidad a no especular sobre las circunstancias ni repetir información que no haya sido confirmada oficialmente”, dijo Mead en un comunicado.

La policía también recordó que Narcan está disponible en el campus. El medicamento puede revertir los efectos potencialmente mortales de una sobredosis de determinadas sustancias.

Mississippi acelera los análisis toxicológicos

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, informó el miércoles que el Departamento de Seguridad Pública del estado y la Oficina de Narcóticos de Mississippi colaboran con las autoridades locales en las investigaciones.

Según Reeves, ambas agencias también están ayudando a acelerar los análisis toxicológicos para determinar qué sustancias pudieron estar presentes en los cuerpos de los estudiantes.

El gobierno estatal continuará proporcionando los recursos que soliciten las autoridades encargadas de las investigaciones.

“Por favor, hablen con sus hijos sobre esta situación y sobre los peligros asociados con el consumo de drogas ilegales”, escribió Reeves en una publicación de Facebook.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y no han establecido públicamente una causa de muerte para ninguno de los dos estudiantes.

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