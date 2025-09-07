Descubren cadáver de exrecluso en una propiedad agrícola en Mississippi

La Oficina del Sheriff del Condado de Neshoba, en Mississippi, informó que un trabajador que cortaba el césped descubrió el cuerpo parcialmente descompuesto el viernes pasado alrededor de la 1:45 p.m., en una propiedad ubicada en la comunidad de Fork, a media milla de la autopista 15.

Agentes del sheriff, investigadores estatales y el médico forense del condado llegaron al lugar y comenzaron a recolectar pistas para identificar el cadáver.

Identificación de la víctima

El miércoles, las autoridades confirmaron que el cuerpo pertenecía a Charles Warner Ingram, de 43 años, oriundo de Filadelfia, Mississippi. El Laboratorio Forense del estado logró identificarlo mediante sus huellas dactilares.

Ingram había sido encarcelado el 13 de julio por órdenes de arresto relacionadas con incomparecencias judiciales. Permaneció detenido hasta el 14 de agosto, cuando un juez ordenó su liberación.

Dos días después, el 16 de agosto, cámaras de seguridad lo captaron regresando al centro de detención, donde bebió agua de una fuente antes de salir a pie en dirección a la autopista 15.

Investigación en curso

La policía señaló que la condición del cuerpo sugiere que Ingram habría permanecido en la propiedad entre cuatro y seis semanas, aunque oficialmente solo habían pasado 15 días desde su última aparición registrada.

Las autoridades aún investigan la causa de la muerte y las circunstancias que llevaron a Ingram a esa propiedad agrícola.

