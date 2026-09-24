ALDI baja los precios de casi un tercio de sus productos en EE.UU.: qué alimentos cuestan menos desde ahora

ALDI comenzó a aplicar una nueva ronda de reducciones de precios en Estados Unidos que alcanza a frutas, verduras, proteínas y otros productos de consumo cotidiano.

Con estos nuevos ajustes, casi un tercio del surtido habitual que se encuentra en sus tiendas tiene ahora precios inferiores a los de hace un año, informó la compañía.

La medida entró en vigor el 23 de septiembre de 2026 y estará vigente al menos hasta el 3 de noviembre en todas las tiendas ALDI del país. La empresa calcula que las reducciones representarán aproximadamente $86 millones en ahorros para los consumidores durante ese período.

Qué productos bajaron de precio en ALDI

Las nuevas rebajas se concentran principalmente en productos frescos y alimentos que suelen formar parte de la compra semanal. Entre los artículos que ALDI confirmó con nuevos precios están:

Uvas Autumncrisp.

Peras Bartlett.

Coles de Bruselas.

Calabaza butternut.

Calabaza spaghetti.

Hierbas frescas.

Ajo.

Ejotes o judías verdes.

Distintas variedades de manzanas.

Papas.

Paquetes familiares de pechuga de pollo Kirkwood.

La compañía explicó que las reducciones abarcan también productos orgánicos y proteínas magras, aunque los precios y la disponibilidad pueden variar según la tienda.

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Las manzanas Honeycrisp cuestan 35% menos

Uno de los ejemplos más concretos es el de las manzanas Honeycrisp. ALDI informó que ahora se venden a $1.99 por libra, un precio aproximadamente un 35% inferior al del año pasado.

Según la cadena, se trata del precio regular más bajo de estas manzanas en más de cinco años.

También bajó el precio de uno de sus productos de carne más habituales. Los paquetes familiares de pechuga de pollo Kirkwood cuestan $1.99 por libra, el menor precio regular registrado por ALDI para ese producto desde 2022.

Hay más productos que ya cuestan menos que en 2025

Las rebajas anunciadas esta semana se suman a otros ajustes realizados durante el año. ALDI señaló que cientos de artículos ya se vendían por debajo de los precios de 2025 antes de esta nueva ronda.

Entre ellos menciona café molido, café orgánico en grano, frutos secos, frutas deshidratadas, toallas de papel, batidos de proteína Elevation y chocolates Choceur.

Con las nuevas reducciones, la compañía asegura que casi uno de cada tres productos de su surtido diario en tiendas tiene ahora un precio inferior al registrado el año pasado.

El cálculo no incluye los productos temporales de ALDI Finds ni determinados artículos de temporada.

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Hasta cuándo durarán los precios más bajos

Las reducciones comenzaron el 23 de septiembre y ALDI confirmó que continuarán al menos hasta el 3 de noviembre de 2026. La promoción se aplica en tiendas de todo Estados Unidos. Sin embargo, la propia compañía advierte que los precios concretos y la disponibilidad pueden cambiar según la ubicación.

Además, los precios de compras online o entregas a domicilio pueden ser superiores a los disponibles dentro de la tienda.

Esto significa que quienes busquen aprovechar al máximo las rebajas deberían comparar el precio de la tienda física con el que aparece en las opciones de delivery.

Por qué ALDI está bajando sus precios

El anuncio se produce en un contexto en el que las principales cadenas de supermercados estadounidenses están compitiendo intensamente por consumidores que buscan reducir sus gastos.

Reuters señala que cadenas como Walmart y Kroger también están poniendo énfasis en mantener precios competitivos, mientras los hogares continúan siendo cuidadosos con sus presupuestos ante el costo de los alimentos, la gasolina y otras presiones económicas.

ALDI asegura que su objetivo es reforzar su estrategia de precios bajos justo cuando las familias comienzan sus compras de otoño y se acercan las festividades de fin de año.

“Value is a year-round promise, not a promotion”, señaló Scott Patton, director comercial de ALDI, al presentar la iniciativa. La compañía sostiene que busca reducir costos operativos para trasladar una parte de esos ahorros a los clientes.

ALDI continúa creciendo en Estados Unidos

La cadena cuenta actualmente con más de 2,600 tiendas en Estados Unidos y sigue ampliando su presencia. ALDI se ha apoyado fuertemente en su modelo de marcas propias, tiendas relativamente pequeñas y un surtido más limitado que el de los grandes supermercados tradicionales.

La compañía afirma que esas características le permiten reducir costos y ofrecer precios más bajos.

Durante 2026, además, ha continuado abriendo nuevas ubicaciones en distintos mercados estadounidenses.

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