Costco trae de vuelta uno de los productos más queridos de su food court: cuesta $1.49

Costco vuelve a apostar por uno de los productos que durante años formó parte de su popular food court. La cadena confirmó el regreso del Twisted Churro, el churro cubierto de azúcar y canela que había retirado de sus restaurantes en 2024.

El producto vuelve con un precio de $1.49 y estará disponible únicamente por tiempo limitado en los food courts de Costco en Estados Unidos. La compañía advirtió que el lanzamiento será progresivo, por lo que la fecha de llegada puede variar según cada warehouse.

Costco confirma el regreso de su Twisted Churro

La compañía comenzó generando expectativa el 16 de septiembre, cuando publicó en sus redes sociales un video en el que anticipaba que un producto conocido volvería próximamente al menú. Dos días después, el 18 de septiembre de 2026, Costco terminó con las especulaciones y confirmó que se trataba del churro.

El anuncio generó una fuerte reacción entre compradores que llevaban tiempo solicitando su regreso en las redes sociales de la cadena. Algunos clientes incluso habían convertido la petición en una campaña recurrente en los comentarios de Costco.

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Cuánto cuesta el churro de Costco

El Twisted Churro cuesta $1.49 dólares, de acuerdo con el material difundido por la compañía y reportado por distintos medios tras el anuncio. Se trata de un churro de formato trenzado cubierto con azúcar y canela que se vende de manera individual en el food court.

El precio también resulta relevante porque mantiene al churro dentro del grupo de productos económicos que tradicionalmente han caracterizado a los restaurantes de Costco.

Cuándo estará disponible en Costco

No hay una única fecha de lanzamiento para todas las tiendas. Costco informó que los churros irán apareciendo en los almacenes de Estados Unidos durante las próximas semanas y que las fechas exactas dependen de cada ubicación.

De hecho, ya existen reportes de compradores que los encontraron nuevamente en algunos establecimientos durante esta semana.

Por eso, quienes quieran probarlos deberán revisar el menú de su Costco local, ya que una tienda puede tenerlos disponibles mientras otra cercana todavía espera su lanzamiento.

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El churro había desaparecido del menú en 2024

El churro tiene una larga historia dentro del food court de Costco. Durante años, la cadena vendió una versión recta del producto. Después de las modificaciones de menú realizadas durante la pandemia, Costco lanzó en 2021 una nueva versión: el Twisted Churro, más grande y con forma trenzada.

Ese producto permaneció en el menú hasta principios de 2024, cuando fue retirado y sustituido por la Double Chocolate Chunk Cookie. Desde entonces, numerosos compradores habían pedido que Costco recuperara el churro.

El regreso de 2026 corresponde precisamente a la versión trenzada introducida en 2021, no al antiguo churro recto que vendía la cadena antes de la pandemia.

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El regreso será por tiempo limitado

Hay un detalle que puede impulsar todavía más la demanda: Costco no anunció que el churro vaya a regresar de manera permanente. La propia compañía presentó su vuelta como una oferta disponible durante un período limitado y, hasta el momento, no informó cuándo terminará la promoción.

La ausencia de una fecha final significa que la disponibilidad podría cambiar de una tienda a otra y que el producto podría desaparecer nuevamente del menú.

Los clientes quieren que vuelva para siempre

La reacción al anuncio muestra hasta qué punto el producto conservaba seguidores. Tras la confirmación, las redes sociales se llenaron de comentarios celebrando la vuelta y de pedidos para que Costco elimine el carácter temporal de la promoción y deje el churro nuevamente como parte permanente del menú.

No todos los compradores, sin embargo, tienen la misma opinión. Algunos continúan reclamando la antigua versión recta del churro en lugar del modelo trenzado que Costco recuperó ahora.

Costco continúa modificando su food court

El regreso se suma a varios cambios recientes que Costco ha realizado en su propuesta gastronómica. El food court continúa siendo uno de los atractivos de la membresía debido a sus precios relativamente bajos y a productos que se han convertido en símbolos de la cadena.

Ahora el Twisted Churro vuelve a sumarse a esa oferta, aunque solo temporalmente.

Para quienes lo extrañaban, hay dos datos fundamentales: costará $1.49 y llegará progresivamente a los food courts de Costco en Estados Unidos durante las próximas semanas.

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